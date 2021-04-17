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Составы на матч Шахтер - Динамо. Цыганков в запасе, Бондарь и Андриевский - в старте

Премьер-лига
(2 голосов)

"Горняки" и "бело-синие" объявили составы на "украинское классическое"

Составы на матч Шахтер - Динамо. Цыганков в запасе, Бондарь и Андриевский - в старте

Олександр Приходько

Новина українською

В матче 22-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" примет киевское "Динамо".

Луиш Каштру и Мирча Луческу определились со стартовыми составами своих команд на эту игру.

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Соломон, Мораес.

Запасные: Пятов, Болбат, Хочолава, Витао, Сиприано, Судаков, Тете, Фернандо, Дентиньо.

"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарный, Попов, Кендзера, Шепелев, Буяльский, Андриевский, Караваев, Де Пена, Беседин.

Запасные: Бойко, Шапаренко, Цыганков, Гармаш, Родригеш, Сидклей, Тымчик, Сирота.

Начало встречи - 19:30. Поединок пройдет в Киеве, на НСК "Олимпийский".

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Шахтёр - Динамо
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Комментарии (3)
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Динамiт (Василькiв)
17.04.2021 в 19:31
В складі Динамо Шепелєв ! Я в шоці ! Як це можливо випустити цю флегму ?
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юрец-700 (Харьков)
17.04.2021 в 19:07
Кротик поимеет бобра!
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Динамiт (Василькiв)
17.04.2021 в 19:29
А чому ж він тоді зняв штани та нагнувся ?
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