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Составы на матч Шахтер - Динамо. Цыганков в запасе, Бондарь и Андриевский - в старте
"Горняки" и "бело-синие" объявили составы на "украинское классическое"
Олександр Приходько
В матче 22-го тура чемпионата Украины
Луиш Каштру и Мирча Луческу определились со стартовыми составами своих команд на эту игру.
"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Соломон, Мораес.
Запасные: Пятов, Болбат, Хочолава, Витао, Сиприано, Судаков, Тете, Фернандо, Дентиньо.
"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарный, Попов, Кендзера, Шепелев, Буяльский, Андриевский, Караваев, Де Пена, Беседин.
Запасные: Бойко, Шапаренко, Цыганков, Гармаш, Родригеш, Сидклей, Тымчик, Сирота.
Начало встречи - 19:30. Поединок пройдет в Киеве, на НСК "Олимпийский".
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