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Ворскла - Заря 4:2. Обзор матча и видео голов
Голевой дождь в Полтаве
Фото: ФК Ворскла
В матче 22-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" и луганская "Заря" выдали голевую феерию.К 49-й минуте подопечные Юрия Максимова вели со счетом 4:0 - первый свой хет-трик в карьере оформил форвард Владислав Кулач. Гости сумели отыграть два мяча в концовке, но слишком поздно спохватились, результат матча было уже не спасти. После этого тура команда Виктора Скрипника имеет в своем активе 38 очков и занимает 3-ю позицию в турнирной таблице, при этом у "Зари" еще игра в запасе. "Ворскла" же идет следом, расположившись на 4-м месте с 37 баллами.
Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Виктор Нижник (Винница)
Голы: Руслан Степанюк 8, Владислав Кулач 24, Владислав Кулач 33, Владислав Кулач 49 - Оливье Тилль 79 (авт.), Денис Фаворов 90+3
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута (Вадим Сапай 57), Наджиб Якубу, Александр Скляр (Артем Челядин 80), Оливье Тилль, Владислав Кулач (Даниил Кравчук 76), Руслан Степанюк (Луизао 76), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков (Даниил Хрипчук 80), Давид Пуцлин, Пап-Альюн Ндиайе
Заря: Никола Василь, Ловро Цвек (Максим Лунёв 56), Жуниор Рейс, Владислав Кочергин, Шахаб Захеди (Александр Гладкий 56), Дмитрий Хомченовский, Виталий Вернидуб, Дмитрий Иванисеня, Егор Назарина (Денис Фаворов 82), Владлен Юрченко, Аллахяр (Даниил Алефиренко 82)
Предупреждения: Наджиб Якубу 48 - Ловро Цвек 9, Шахаб Захеди 34, Виталий Вернидуб 40, Дмитрий Хомченовский 62, Жуниор Рейс 83
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