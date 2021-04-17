  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла - Заря 4:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла - Заря 4:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(2 голосов)

Голевой дождь в Полтаве

Ворскла - Заря 4:2. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

В матче 22-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" и луганская "Заря" выдали голевую феерию.К 49-й минуте подопечные Юрия Максимова вели со счетом 4:0 - первый свой хет-трик в карьере оформил форвард Владислав Кулач. Гости сумели отыграть два мяча в концовке, но слишком поздно спохватились, результат матча было уже не спасти. После этого тура команда Виктора Скрипника имеет в своем активе 38 очков и занимает 3-ю позицию в турнирной таблице, при этом у "Зари" еще игра в запасе. "Ворскла" же идет следом, расположившись на 4-м месте с 37 баллами.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Виктор Нижник (Винница)
Ворскла - Заря 4:2
Голы: Руслан Степанюк 8, Владислав Кулач 24, Владислав Кулач 33, Владислав Кулач 49 - Оливье Тилль 79 (авт.), Денис Фаворов 90+3
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута (Вадим Сапай 57), Наджиб Якубу, Александр Скляр (Артем Челядин 80), Оливье Тилль, Владислав Кулач (Даниил Кравчук 76), Руслан Степанюк (Луизао 76), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков (Даниил Хрипчук 80), Давид Пуцлин, Пап-Альюн Ндиайе
Заря: Никола Василь, Ловро Цвек (Максим Лунёв 56), Жуниор Рейс, Владислав Кочергин, Шахаб Захеди (Александр Гладкий 56), Дмитрий Хомченовский, Виталий Вернидуб, Дмитрий Иванисеня, Егор Назарина (Денис Фаворов 82), Владлен Юрченко, Аллахяр (Даниил Алефиренко 82)
Предупреждения: Наджиб Якубу 48 - Ловро Цвек 9, Шахаб Захеди 34, Виталий Вернидуб 40, Дмитрий Хомченовский 62, Жуниор Рейс 83

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...