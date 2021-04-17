Шахтер - Динамо 0:1. Обзор матча и видео гола

Блін Ви будете сміятися, але це "сучасний пенальті"За формальний фол... Так в м'яч не зіграв, проте на кант бутси наступив. Чи може то кара за пенальті на СаШоВін теж просто лежав, а в нього мало того що врізались ногами та ще прогнали з галявини