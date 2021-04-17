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Шахтер - Динамо 0:1. Обзор матча и видео гола
Разрыв между "бело-синими" и "горняками - 10 очков
фото - Олександр Приходько
В матче 22-го тура чемпионата Украины встречались донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Единственный мяч в поединке забил вингер "бело-синих" де Пена, реализовав 11-метровый удар на 34-й минуте встречи. Заработал пенальти для команды Мирчи Луческу хавбек Александр Андриевский. После этого матча разрыв между "Динамо" и "Шахтером" в турнирной таблице составляет 10 очков. Для оформления чемпионства динамовцам достаточно в следующем туре дома обыграть "Ингулец".
22-й тур УПЛ
Киев, НСК "Олимпийский"
Голы: де Пена 34 (пенальти)
"Шахтер": Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Маркос Антонио (Тете 46), Жуниор Мораес, Марлос (Дентиньо 71), Манор Соломон (Фернандо дос Сантос Педро 64), Николай Матвиенко, Майкон де Андраде (Георгий Судаков 82), Валерий Бондарь
"Динамо": Георгий Бущан, Денис Попов, Владимир Шепелев, Карлос Де Пена (Жерсон Родригес 71), Виталий Миколенко, Александр Андриевский (Николай Шапаренко 71), Александр Караваев (Виктор Цыганков 74), Илья Забарный, Виталий Буяльский (Денис Гармаш 79), Артем Беседин, Томаш Кендзёра
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