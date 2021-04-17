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Шахтер - Динамо 0:1. Обзор матча и видео голов (обновляется)

Премьер-лига
(11 голосов)

Разрыв между "бело-синими" и "горняками - 10 очков

Шахтер - Динамо 0:1. Обзор матча и видео голов (обновляется)

фото - Олександр Приходько

Новина українською

В матче 22-го тура чемпионата Украины встречались донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Единственный мяч в поединке забил вингер "бело-синих" де Пена, реализовав 11-метровый удар на 34-й минуте встречи. Заработал пенальти для команды Мирчи Луческу хавбек Александр Андриевский. После этого матча разрыв между "Динамо" и "Шахтером" в турнирной таблице составляет 10 очков. Для оформления чемпионства динамовцам достаточно в следующем туре дома обыграть "Ингулец".

22-й тур УПЛ

Киев, НСК "Олимпийский"

"Шахтер" - "Динамо" 0:1

Голы: де Пена 34 (пенальти)

"Шахтер": Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Маркос Антонио (Тете 46), Жуниор Мораес, Марлос (Дентиньо 71), Манор Соломон (Фернандо дос Сантос Педро 64), Николай Матвиенко, Майкон де Андраде (Георгий Судаков 82), Валерий Бондарь

"Динамо": Георгий Бущан, Денис Попов, Владимир Шепелев, Карлос Де Пена (Жерсон Родригес 71), Виталий Миколенко, Александр Андриевский (Николай Шапаренко 71), Александр Караваев (Виктор Цыганков 74), Илья Забарный, Виталий Буяльский (Денис Гармаш 79), Артем Беседин, Томаш Кендзёра

Видео гола де Пены

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Шахтёр - Динамо
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Комментарии (20)
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леонид Угринович
17.04.2021 в 21:31
Здавалось, що перемога була потрібна не Шахтарю,а Динамо. Навіть перемагаючи динамівці намагались забити ще, а Шахтар тягнув час перекатував м'ячик. Що це за команда...
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
17.04.2021 в 20:58
Вроде и контакт был, но я бы такой пенальти не поставил
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+1
-2
1395816 (Харьков)
17.04.2021 в 21:33
Согласен, а Родригес точно пенальти!
Ответить
0
0
batkomaxno555 (Никополь)
17.04.2021 в 21:38
так это ты!
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
17.04.2021 в 20:57
Динамо яке було 3-4 роки назад таке і залишилось, а от від Шахтаря одна назва...
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0
0
Глюк Львів (Лемберг)
17.04.2021 в 20:41
Вболіваю за Шахту, оскільки зарядив ставку на неї. Але пеналь був. Може б не кожен арбітр свиснув, але за всіма ознаками фол був.
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+5
0
batkomaxno555 (Никополь)
17.04.2021 в 21:39
таблеток дать?
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0
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
17.04.2021 в 20:39
...ну а что Катюха, то она" ахметовская", то на шубы потянуло - вы уж определитесь...)
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0
-5
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usovvictor (Kharkov)
17.04.2021 в 20:38
.мда ребята, сбить игрока в штрафной "левый", далеко пойдете..., ну а годы боления со Спартачком, там совсем другая ситуация, смотрите повтор, Эх болельщики, кто за кого болеет...
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+2
-3
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simargl (Чернигов)
17.04.2021 в 20:29
Пенальти за что )))??? Ну похоже Катюху перезарядили. НаВАРили девчата себе и на шубки и на сапожки))
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0
-8
vlotko (Броди)
17.04.2021 в 21:01
Прокрути і ще раз переглянь. Двічі штовхав Андрієвського і стегном і рукою в спину.
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+1
0
batkomaxno555 (Никополь)
17.04.2021 в 21:39
за толчок в спину!
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0
0
avatar
Spokoyno (Киев)
17.04.2021 в 20:25
Блін Ви будете сміятися, але це "сучасний пенальті" За формальний фол... Так в м'яч не зіграв, проте на кант бутси наступив. Чи може то кара за пенальті на СаШо Він теж просто лежав, а в нього мало того що врізались ногами та ще прогнали з галявини
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+2
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
17.04.2021 в 20:22
Я с луны свалился, а что бесплатно в нете этот матч посмотреть нельзя?
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+2
0
Long (Одесса)
17.04.2021 в 20:24
Нет. А зачем ?
Ответить
+1
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
17.04.2021 в 20:25
Ну вот захотелось человеку поизвращаться...Никак? Раньше всякие лайвсопрты и прочие ЧУ транслировали, что произошло?
+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
17.04.2021 в 20:42
лови: myfootball.top
0
0
seroshan (Киев)
17.04.2021 в 20:22
Как болельщик Динамо с 86 года - пеналь левый !!!Вот такие пенали в пользу Спартака М против Динамо Тб, Арарата и в др. ЧСССР 89 матчах меня и раздражали
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+3
-4
Long (Одесса)
17.04.2021 в 20:21
Да, пеналь левый...
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+2
-5
SD123 (Ясиноватая)
17.04.2021 в 20:19
Монзуль в шубе во втором тайме играть будет?
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+2
-6


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