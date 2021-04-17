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Де Пена открыл счет в украинском классическом, реализовав пенальти. ВИДЕО

Премьер-лига
(2 голосов)

11-метровый заработал Андриевский

Де Пена открыл счет в украинском классическом, реализовав пенальти. ВИДЕО

фото - Олександр Приходько

Новина українською

В матче 22-го тура чемпионата Украины встречаются донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Счет в поединке первыми размочили "бело-синие": хавбек столичной команды Александр Андриевский заработал пенальти, а вингер де Пена реализовал удар с точки.

Этот забитый мяч стал 3-м для уругвайца в текущей кампании УПЛ.

Видео гола де Пены

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Шахтёр - Динамо
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.04.2021 в 21:27
И сразу закрыл.
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0
0
Long (Одесса)
17.04.2021 в 20:22
Левый пеналь. Монзуль должно быть стыдно
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0
-4


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