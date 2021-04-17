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Де Пена открыл счет в украинском классическом, реализовав пенальти. ВИДЕО
11-метровый заработал Андриевский
фото - Олександр Приходько
В матче 22-го тура чемпионата Украины встречаются донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".
Счет в поединке первыми размочили "бело-синие": хавбек столичной команды Александр Андриевский заработал пенальти, а вингер де Пена реализовал удар с точки.
Этот забитый мяч стал 3-м для уругвайца в текущей кампании УПЛ.
Видео гола де Пены
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.04.2021 в 21:27
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0
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Long (Одесса)
17.04.2021 в 20:22
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-4
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