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Скрипник: Будем ругаться, будем разбираться. Нужно двигаться дальше
Коуч недоволен своими подопечными
Фото - ФК Заря
Главный тренер луганской "Зари" прокомментировал поражение от "Ворсклы" в матче 22-го тура УПЛ:
"Поздравляю "Ворсклу" с победой. Соперник был более агрессивными и использовал наши провалы в обороне, которые сложно объяснить. Использовали возможности. У нас даже если были моменты, то неправильно ими распорядились. Закономерная победа "Ворсклы", такие игры тоже бывают.
Хорошо, когда есть время подумать и уже в среду у нас Кубок Украины, где можно реабилитироваться. Будем ругаться, будем разбираться. Нужно двигаться дальше.
Замены? Всех можно было вообще поменять. Уже роли не играло это. Во втором тайме уже по счету было все. В среду нужно реабилитироваться", - сказал Скрипник.
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