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Кулач: Первый тайм против Зари - лучший для Ворсклы в чемпионате

Премьер-лига
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Нападающий полтавчан подвел итоги разгромной победы и своего хет-трика

Кулач: Первый тайм против Зари - лучший для Ворсклы в чемпионате

Фото: ФК Ворскла

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Форвард полтавской "Ворсклы" Владислав Кулач прокомментировал победу над луганской "Зарей" в матче 22-го тура УПЛ. В этом поединке нападающий оформил свой первый хет-трик в игровой карьере.

"Каждый гол ценный, каждый был важным, потому что появлялось все больше и больше уверенности. Первый гол – самый важный, когда Руслан Степанюк забил, потому что это дало нам толчок, и мы продолжали в том же духе.

По моему мнению, первый тайм был нашим самым лучшим в чемпионате, потому что мы прессинговали, заставляли "Зарю" бить вперед. Второй тайм – мы вышли, забили. Когда 4:0, все равно где-то в голове... что-то есть. Главное, что победили – это кайф, самое приятное, что могло быть. Все равно хотелось, чтобы не было ошибок, главное, что выиграли. Это очень хорошие эмоции", – рассказал Кулач.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Владислав Кулач
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Источник:
Тур Online

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