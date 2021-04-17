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Кулач: Первый тайм против Зари - лучший для Ворсклы в чемпионате
Нападающий полтавчан подвел итоги разгромной победы и своего хет-трика
Фото: ФК Ворскла
Форвард полтавской "Ворсклы" Владислав Кулач прокомментировал
"Каждый гол ценный, каждый был важным, потому что появлялось все больше и больше уверенности. Первый гол – самый важный, когда Руслан Степанюк забил, потому что это дало нам толчок, и мы продолжали в том же духе.
По моему мнению, первый тайм был нашим самым лучшим в чемпионате, потому что мы прессинговали, заставляли "Зарю" бить вперед. Второй тайм – мы вышли, забили. Когда 4:0, все равно где-то в голове... что-то есть. Главное, что победили – это кайф, самое приятное, что могло быть. Все равно хотелось, чтобы не было ошибок, главное, что выиграли. Это очень хорошие эмоции", – рассказал Кулач.
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