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УПЛ. Шахтер - Динамо 0:1. Пешей прогулкой провожали Каштру

Премьер-лига
(5 голосов)

Плохой матч в исполнении Шахтера - без пяти минут чемпионство Динамо

УПЛ. Шахтер - Динамо 0:1. Пешей прогулкой провожали Каштру

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Заря" свой матч 22-го тура проиграла, поэтому второй позиции "Шахтера" ничего не угрожает. Поэтому "горняки" должны были рисковать – играть так, чтобы не осталось вопросов относительно желания и способности команды отдавать себя ради последнего шанса. Но "Шахтер" был слишком пассивен. Дончане приняли правила игры соперника и закономерно уступили. Де-юре чемпионские полномочия еще не сложены, но де-факто сегодня Каштру расписался в собственной капитуляции.

УПЛ. Шахтер - Динамо 0:1. Пешей прогулкой провожали Каштру - изображение 1

Выход Марлоса, а не Тете, на позиции правого вингера, Алан Патрик вне заявки – неочевидные кадровые решения, которые не дали дончанам дивидендов. А вот Мирча Луческу угадал с выходом в центре поля Александра Андриевского – тот вязал игру, обеспечивал переход от обороны к наступлению, был полезным в чужой штрафной. Примечательно, что не вышел в основе также Николай Шапаренко. Очевидно, Мирча Луческу решил замаскировать отсутствие Сергея Сидорчука (дисквалификация) полным обновлением центральной оси.

Номинальные хозяева активно начали матч. Проход по флангу и удар Соломона с острого угла навеяли на мысль, что "Шахтер" настроен выплескивать агрессию. Хорошо издалека бил и Сергей Кривцов, на что "Динамо" ответило своими двумя моментами: Беседин бил с позиции почти один на один, Де Пена также практически беспрепятственно мог расстреливать ворота. Однако в обоих эпизодах был зафиксирован офсайд.

УПЛ. Шахтер - Динамо 0:1. Пешей прогулкой провожали Каштру - изображение 2

На встречных курсах, но не в самом быстром темпе, прошли первые 15-20 минут. А дальше "Динамо" играло в свою игру, а Каштру только растерянно следил за этим из технической зоны. Показательна ситуация случилась в середине первого тайма: Забарный Попов между собой выполнили несколько коротких передач без продвижения (и без намерения продвижение) вперед. Ничейный счет вполне устраивал киевлян, а "Шахтер" не мог предложить свои аргументы. "Динамо" могло бы, наверное, до финального свистка катать мячик, но в условиях отсутствия достойного противодействия грех было не попробовать забить. Штрафной удар Андриевского не принес успеха, а вот вхождение Александра в штрафную соперника принесло результат. Маркос Антонио проиграл позицию и опрометчиво сфолил против оппонента. Намерения играть грубо бразилец не имел, но Андриевского сбил – поэтому это пенальти без желтой карточки. К Екатерине Монзуль за первый тайм могут быть вопросы разве что по поводу предупреждения Матвиенко, но это такое...

УПЛ. Шахтер - Динамо 0:1. Пешей прогулкой провожали Каштру - изображение 3

Де Пена забил с пенальти и "Шахтер" оказался в крайне затруднительном положении. Как-то даже не солидно – информационные атаки дончан перед матчем были сильнее, чем сопротивление Степаненко и компании на поле.

После перерыва все было еще хуже. "Шахтер" не мог, а "Динамо" не горело желанием нагнетать. Киевляне в таком прагматичном стиле в этом сезоне выиграли немало поединков, поэтому можно говорить о том, что именно подопечные Луческу диктовали ход игры. Раз через раз это подтверждалось острыми выпадами у ворот Трубина: удар Беседина, удар Караваева, попытка Родригеса.

УПЛ. Шахтер - Динамо 0:1. Пешей прогулкой провожали Каштру - изображение 4

У "Шахтера" даже нормального шанса сравнять счет не было. Падение Мораеса в штрафной "Динамо" не тянуло на пенальти, ведь бразильский украинец сам зацепился за ногу Родригеса. Выход Гармаша на поле был словно проявлением насмешки Мирчи Луческу над соперником, а ответ Луиша Каштру в виде замены Майкона на Судакова воспринимался не иначе, как агония.

"Динамо" этой победой обеспечило себе как минимум второе место турнирной таблицы (участие в Лиге чемпионов), а уже в ближайшее время, несомненно, обеспечит себе и золотые награды. "Шахтер" же вчера наконец-то проводил Тайсона... А сегодня, похоже, провожал Луиша Каштру. Должно случиться что-то невероятное, чтобы этот тренер остался и дальше работать в донецком клубе.

УПЛ. Шахтер - Динамо 0:1. Пешей прогулкой провожали Каштру - изображение 5

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Светлана Грушко (Киев), Марина Стрелецкая (Сумы)
"Шахтер" - "Динамо" 0:1
Гол: Карлос Де Пена 34 (пен.)

"Шахтер": Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Маркос Антонио (Тете 46), Жуниор Мораес, Марлос (Дентиньо 71), Манор Соломон (Фернандо дос Сантос Педро 64), Николай Матвиенко, Майкон де Андраде (Георгий Судаков 82), Валерий Бондарь

"Динамо": Георгий Бущан, Денис Попов, Владимир Шепелев, Карлос Де Пена (Жерсон Родригес 71), Виталий Миколенко, Александр Андриевский (Николай Шапаренко 71), Александр Караваев (Виктор Цыганков 74), Илья Забарный, Виталий Буяльский (Денис Гармаш 79), Артем Беседин, Томаш Кендзёра

Предупреждения: Николай Матвиенко 25, Валерий Бондарь 27, Майкон де Андраде 41, Сергей Кривцов 90+1 - Томаш Кендзёра 31, Виталий Буяльский 66

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Комментарии (88)
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Одиссей(Афула) (Афула)
17.04.2021 в 21:40
А чего здесь ждали?Что ДК будет ворота сносить?Луческу играл на 100%- ю надежную ничью,без риска,с возможностью забить при контратаке.Вариантов забить несколько было,но Беседин отдавал такие пасы,что контры прерывались.Помог пенальти.О Шахтере и сказать нечего их надежно повязали.Луческу правильно отреагировал на слабости Каштру.Похоже ДК заберет все призы.Сейчас ДК в самый раз хорошего полузащитника купить и толкового нападающего и можно идти в Европу.
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
17.04.2021 в 21:40
Відразу після фінального свистка показали харю Денісова. Його аж перекосило. Ще вчора так дишал, так дишал....
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0
0
Одіссей (Донецьк)
17.04.2021 в 21:39
Лавочку Палкин- Бота по продаже дрессированных обезьян у Европу пора закрывать ...надо создавать нормальную команду.
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0
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
17.04.2021 в 21:38
Палкін: "Луческу себя исчерпал. Клуб вырос, пошёл вверх, а Мирча остался на прежнем уровне."
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+1
0
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Next-R (Киев)
17.04.2021 в 21:39
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0
0
Cerega15 (Kherson)
17.04.2021 в 21:38
Судя по комментариям экспертов на Футбол 1 им показали Каштру и крикнули ФАС
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+1
-1
alex.belogubko (одесса)
17.04.2021 в 21:35
видели морду Палкина это что то не понятное --теперь надо гнать Палкина-Каштру -Срну -- рыба гниёт с головы надо делать полную чистку а ДК поздравляем с ЧУ--ШД всё профукали ЛЧ-ЛЕ-КУ и ЧУ а Тайсон уехал в звании ЧУ и вовремя не позорился в этом матче--рука бога Луческу
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+3
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
17.04.2021 в 21:37
В Ахмєтова грошей на нормальних не вистачає. Тому Шахтар поки ніякий.
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+2
-1
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
17.04.2021 в 21:35
Цыгану респект. Киев с победой и чемпионством
Ответить
+4
-2
efim423 (odessa)
17.04.2021 в 21:35
провожали каштру порвали два баяна )
Ответить
+4
0
avatar
Spokoyno (Киев)
17.04.2021 в 21:34
Тяжко, важко, утім перемогли! На рахунок пенальті... пригадайте, за що Мораєш від Мозуль вимагав... Та і минулі чисто формальні для "володарів кротячих шуб" А так... Катерина могла ще два пеналя поставити за ВІДВЕРТІ хоч і несильні ПОШТОВХИ РУКАМИ Буяльського! А при "бажані" могла чи "шуб малувато", чи не побажала кучу пенальті по формальним признакам ставити...
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+1
-3
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Карикатурист (Білозерське)
17.04.2021 в 21:33
"І' -" імпотенція", - назва грі "Шахтаря". "П" - "прагматизм" - назва грі "Динамо". "Імпотенція" + "Прагматизм" = "С" - "Сумно".
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+2
-3
batkomaxno555 (Никополь)
17.04.2021 в 21:32
Кто-то из футболистов шахты прочил себе чемпиЁнство!
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+2
0
avatar
genpet (Николаев)
17.04.2021 в 21:31
Победа есть, чемпионами станем, а игру, если это можно назвать игрой, сил смотреть нет. Такой уровень нашего футбола сегодня, блеклый уровень Динамо. Еврокубки показали, что лавров там мы не снискаем, будем просто статистами
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+4
-3
KpaMapb (Краматорск)
17.04.2021 в 21:31
В этом сезоне Динамо играет лучше, чем в прошлом и заслужено становиться чемпионом. Не понятно, что случилось с Шахтером - бледная тень сезона 19/20.
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+3
-4
Golfik25 (Киев)
17.04.2021 в 21:31
Достойная игра и заслуженная победа Динамо. Пеналь? 100% был. Если начнут тявкать,что Динамо отскочило, то почему Шахтер тогда ничего не показал и не сделал толком не одного опасного удара в створ. Динамо заслуженно стало чемпионом. Ждём кубок.
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+5
-6
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Romerik (YNWA)
17.04.2021 в 21:33
Игра сегодня не была достойной с обеих сторон. Не придумывай... А от чемпионство Динамо заслуженное.. Тут спору нет...
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+3
-2
Леонід Скачков (Рівне)
17.04.2021 в 21:30
Немає гри! Що в Шахтаря,що в Динамо!З такою грою в єврокубках немає що робити!Одне добре,що не поломали ключових,в першу чергу Тараса.Він для збірної дуже потрібен!
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+3
-3
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
17.04.2021 в 21:29
Вот и отмучались!!! Не сезон, а помойка. Заклятых с чемпионством, но и ваша игра не намного лучше нашей! С 50-й минуты ваще начал играть в The evil within, вот там душу отвёл)))
Ответить
+5
-7
Olegyurchak (Хмельницький )
17.04.2021 в 21:31
Объективно.
Ответить
+3
-2
Djon (Киев)
17.04.2021 в 21:29
Усіх вболювальників Динамо з ПЕРЕМОГОЮ! Знятими кротячими скальпами задоволений. Пан Суркіс з кротячого хутра зішьє собі нову шубу, про яку так люблять розповідати супротивніки Динамо. На комірець обов'язково підуть шкури Каштру та Палкіна .
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+7
-6
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Next-R (Киев)
17.04.2021 в 21:29
ДК с победой!
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+6
-3
KDK2020 (Киев)
17.04.2021 в 21:29
Досить вже базікати та прикидуватися гарячімі фонатамі. Яка різниця, треба було ставити пенальті, чи не треба. Шахтьйор однаково кволий та безпорадний. Три удари в сторону воріт, один з них у ствір, і це за всю гру??
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+10
-2
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таврия19752009 (симферополь)
17.04.2021 в 21:29
Все неделю Ступар травил Монзуль и она поплыла дала пенальти Динамо ,и не дала очевидный Шахтеру.Редакция помогла любимому динамо
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+4
-14
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Romerik (YNWA)
17.04.2021 в 21:31
какой шахтеру она не дала??
Ответить
+8
-1
аалекс ( Крым)
17.04.2021 в 21:35
Какой-нибудь.)))
0
0
avatar
Ask1503 (Киев)
17.04.2021 в 21:34
Дебил таврия19752009, какой не дала "очевидный"???
Ответить
+3
0
Dr. House (Поділля)
17.04.2021 в 21:35
Стесняюсь спросить, а где очевидный пенальти было Шахтёру? Ты по паРаша Тудей смотрел?)))
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+3
0
тутти-10 (Сумська область)
17.04.2021 в 21:38
Це бред від обезводнення
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+2
0
1395816 (Харьков)
17.04.2021 в 21:28
А Монзуль это пародия на судью, правда футбол такой же!
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+3
-9
football_soccer (Украина)
17.04.2021 в 21:28
динамовское сердце с этим же составом 20 очков влетело шахтеру. Пришел тренер, состав тот же, но Динамо уже сами кинули шахтеру 10 очков форы. Тренера все таки делают разницу
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+5
-4
Одіссей (Донецьк)
17.04.2021 в 21:27
Обычная для этого Динамо победа ... на классе ... забить гол и отсидется в обороне. Обе команды сделали семь ударов в сторону ворот и три в створ. Просто позорище.
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+9
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.04.2021 в 21:29
на классе?)))))))
Ответить
+2
-7
avatar
Next-R (Киев)
17.04.2021 в 21:30
НА КЛАССЕ!
+4
-3
Одіссей (Донецьк)
17.04.2021 в 21:31
Ну вот такой класс))))
+2
-1
avatar
Romerik (YNWA)
17.04.2021 в 21:27
Пенальти сьогодні не було ключовим епізодом гри.. Та й гри в команд не було. Шахтар розібраний, Динамо згуртованіше. Заслужене чемпіонство! Мені, як прихильнику гірників в ЧУ, якось навіть не прикро, що вони програли. Потрібна перебудова команди і новий тренер. В них зараз така ж ситуація, яка була з Динамо в минулому сезоні...
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+6
-4
avatar
Next-R (Киев)
17.04.2021 в 21:30
Чому прикро? Швидше зроблять висновки.
Ответить
+2
0
avatar
Romerik (YNWA)
17.04.2021 в 21:34
НЕ прикро... Читай уважніше!!
+1
0
avatar
Next-R (Киев)
17.04.2021 в 21:40
Romerik, недогледів, вибачаюсь)
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.04.2021 в 21:40
Romerik (YNWA), она стакан протирает
0
0
1395816 (Харьков)
17.04.2021 в 21:27
Прошлое Динамо проигрывали, но играло в футбол! Это катает мяч без моментов! По этому в Лиге им нечего делать, кроме как зарабатывать деньги Суркисам!
Ответить
+4
-11
avatar
hoy (Київ)
17.04.2021 в 21:28
Зато кротам есть что делать с 1 ударом по воротам
Ответить
+7
-1
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Next-R (Киев)
17.04.2021 в 21:31
Почему-то у ДК было больше моментов, ты хоть стакан протирай
Ответить
+3
-1
avatar
hoy (Київ)
17.04.2021 в 21:26
Так легко у несчастного Шахтёра 1 удар по воротам,это какой-то позор
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+7
-2
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ymscik (Херсон)
17.04.2021 в 21:25
С чемпионством родные! Грачев теперь спокоен!
Ответить
+12
-4
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
17.04.2021 в 21:24
Динамо - ЧЕМПІОН! Перемога - спокійно, розмірено, солідно на чемпіонському класі. Руїнами Шахтаря задоволений. Вітаю вболівальників всієї України із справжнім чемпіоном!
Ответить
+10
-7
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
17.04.2021 в 21:25
Цыганское золото...
Ответить
+5
-13
avatar
vasa pupkis (Киев)
17.04.2021 в 21:29
ахаха))) в точку.
+4
-9
avatar
vasa pupkis (Киев)
17.04.2021 в 21:24
игра ни о чём. очередной этап деградации нашего футбола. на Евро ничего не светит.
Ответить
+9
-7
C_Ballack (Днепр)
17.04.2021 в 21:24
Самое нудное классическое что видел...
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+8
-5
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
17.04.2021 в 21:23
Хаяли Катерину, а вона бац - і пеналькі у ворота кротів поставила! Хаяли Будулая а він бац - і чемпіонство заробив для ДК!
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+14
-4
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Водитель трамвая (Бухарест)
17.04.2021 в 21:24
Полярные петухи теперь не знают даже, что кукарекать...
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+2
-12
SD123 (Ясиноватая)
17.04.2021 в 21:22
Монзуль пошла за новой шубой
Ответить
+6
-20
avatar
Динамiт (Василькiв)
17.04.2021 в 21:24
кротяча шуба дуже смердить !
Ответить
+13
-7
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
17.04.2021 в 21:25
Шуба будет бобрячей.
+4
-11
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.04.2021 в 21:27
Водитель трамвая (Бухарест) 17.04.2021 в 21:25Шуба будет бобрячей... с большим количеством дыр)))
+4
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.04.2021 в 21:27
Шуба будет бобрячей... с большим количеством дыр)))
+2
-5
avatar
Next-R (Киев)
17.04.2021 в 21:32
TIRAN, с таким количеством дыр как твои щеки
+2
-2
Dr. House (Поділля)
17.04.2021 в 21:33
О , Тиран- Петросян опять ослоумничает
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.04.2021 в 21:34
о, вижу, многоликая анусиха появилась...лижи мне пятки, су.чка!
+1
-3
avatar
Ask1503 (Киев)
17.04.2021 в 21:38
TIRAN, лизать су.чка удела таких как ты шалав, возьми в рот и успокойся, питар горловой.
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.04.2021 в 21:39
третья перелогиненная шмара появилась... на колени, потаскухи, и войте!)))
0
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
17.04.2021 в 21:22
Что сказать? Худшее классико, которое я видел. Чуть не заснул...
Ответить
+5
-11
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
17.04.2021 в 21:22
Прежний Шахтер закончился. Нужно строить новый!
Ответить
+9
-6
avatar
Динамiт (Василькiв)
17.04.2021 в 21:25
Це як з тебе дурня порядну людину зробити !
Ответить
+10
-4
avatar
Ask1503 (Киев)
17.04.2021 в 21:27
Динамiт
+3
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
17.04.2021 в 21:34
В точку!!!
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.04.2021 в 21:22
каштру - Л.О.Х.
Ответить
+7
-7
Olegyurchak (Хмельницький )
17.04.2021 в 21:26
Його такого і брали.
Ответить
+9
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.04.2021 в 21:32
я об этом сразу тогда и говорил, что тренеришка нулячий. прошлый сезон выехали только за счёт нулячего дупамо и прочего
0
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
17.04.2021 в 21:22
Все, заспокоїли той Шахтар до наступного сезону. Динамо --- з чемпіонством!
Ответить
+10
-2
аалекс ( Крым)
17.04.2021 в 21:22
Такого нудного классико я и не припомню. Искренние поздравления Динамо и его болелам, в этом сезоне они были сильнее. Так играть, как в этом сезоне, Шахтер мог бы и без тренера. Чем быстрее Каштру покинет клуб, тем лучше для горняков. Ну и очередной респект Луческу.
Ответить
+8
-2
avatar
Ask1503 (Киев)
17.04.2021 в 21:21
Спасибо командам за футбол. Спасибо ДК за победу!
Ответить
+11
-4
Alex Sunchez
17.04.2021 в 21:23
назвать такую игру футболом?
Ответить
+3
-8
аалекс ( Крым)
17.04.2021 в 21:25
Ты Челси - М Сити смотрел, наверное? Так там тоже скучновато было.
Ответить
+2
0
Vitalik1988 (Волочиск)
17.04.2021 в 21:40
Уважаемые ценители высокого футбольного искусства. Сегодня была игра на результат. Если Вы хотели смотреть футбол с большим колличеством голов, то надо было смотреть вчера Николаев - Оболонь (Первая Лига) - 5:3, весело было, не в обиду болельщикам этих команд. Чемпионство ДК - по делу. Матч - если честно другого не ожидал, много борьбы, фолов. Брак конечно есть, но у нас не Чемпионат Испании, простительно. Если честно чуть больше ожидал от Шахтера. В этом сезоне Шахта может себе в плюс записать только победы над Реалом.
0
0
Лекарь (село Дарница)
17.04.2021 в 21:21
Ну что скажет Пенисов?
Ответить
+12
-2
download1 (huyersk)
17.04.2021 в 21:23
Пенісов скаже,що за сумой двох матчів сильніше Шахтар. Динамо не спромоглося виграти 4-0 , тому не заслуговує бути чемпіоном
Ответить
+15
-1
Cerega15 (Kherson)
17.04.2021 в 21:34
Проверь почту, возможно там уже прилетела вакансия на должность эксперта на Футболы
+1
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
17.04.2021 в 21:23
Скавуліти буде.
Ответить
+12
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
17.04.2021 в 21:27
Пенісов плакав в ложі Шахтаря !
Ответить
+10
-1
avatar
hoy (Київ)
17.04.2021 в 21:39
Пенисов с Леонинкавыми и Швилями уже Золото осенью повесили-что Шахтёру равных нет это супер великая команда мастеров
Ответить
0
0
Mexxxxx (Просяная)
17.04.2021 в 21:21
Игра двух крепких середняков, которым ничего особо не надо, а не «классико» национальное. Чемпионской игры никто не показывает. Шахтер после мучений в еврокубках окончательно доказал, что осталась только тень от той команды. Каштру пакует чемоданы, в клубе наверное уже понимают, что сколько физруков не ставь, как динамовцы раньше, пока не пригласишь настоящего тренера дело не сдвинется. Динамо – чемпион и это хорошо, надо всем что-то менять, это к развитию.
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+9
-3
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Барсепиниус (землянин)
17.04.2021 в 21:20
Динамо не сможет, судья с пенальти поможет
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+5
-23
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Ask1503 (Киев)
17.04.2021 в 21:21
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+11
-6
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Динамiт (Василькiв)
17.04.2021 в 21:28
Ну Динамо -- це ж не Барселона !
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+4
0
Vitalik1988 (Волочиск)
17.04.2021 в 21:34
Да, а "Шахтер" сегодня выдал супер матч. Засудили. Умейте достойно проигрывать. Пенальти был. Рука на спине и толчок видно, так что тут и разговоров быть не может, а у Шахты сегодня и моментов то и не было. Так что до встречи в следующем сезоне.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.04.2021 в 21:38
"знаток", какая рука? какой толчок??? тот, которым срукис банчил?))) там коленом маркос антонио зацепил ногу андриевского - вот и повод!)))
0
-1


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