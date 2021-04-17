УПЛ. Шахтер - Динамо 0:1. Пешей прогулкой провожали Каштру

"Заря" свой матч 22-го тура проиграла, поэтому второй позиции "Шахтера" ничего не угрожает. Поэтому "горняки" должны были рисковать – играть так, чтобы не осталось вопросов относительно желания и способности команды отдавать себя ради последнего шанса. Но "Шахтер" был слишком пассивен. Дончане приняли правила игры соперника и закономерно уступили. Де-юре чемпионские полномочия еще не сложены, но де-факто сегодня Каштру расписался в собственной капитуляции.

Выход Марлоса, а не Тете, на позиции правого вингера, Алан Патрик вне заявки – неочевидные кадровые решения, которые не дали дончанам дивидендов. А вот Мирча Луческу угадал с выходом в центре поля Александра Андриевского – тот вязал игру, обеспечивал переход от обороны к наступлению, был полезным в чужой штрафной. Примечательно, что не вышел в основе также Николай Шапаренко. Очевидно, Мирча Луческу решил замаскировать отсутствие Сергея Сидорчука (дисквалификация) полным обновлением центральной оси.

Номинальные хозяева активно начали матч. Проход по флангу и удар Соломона с острого угла навеяли на мысль, что "Шахтер" настроен выплескивать агрессию. Хорошо издалека бил и Сергей Кривцов, на что "Динамо" ответило своими двумя моментами: Беседин бил с позиции почти один на один, Де Пена также практически беспрепятственно мог расстреливать ворота. Однако в обоих эпизодах был зафиксирован офсайд.

На встречных курсах, но не в самом быстром темпе, прошли первые 15-20 минут. А дальше "Динамо" играло в свою игру, а Каштру только растерянно следил за этим из технической зоны. Показательна ситуация случилась в середине первого тайма: Забарный Попов между собой выполнили несколько коротких передач без продвижения (и без намерения продвижение) вперед. Ничейный счет вполне устраивал киевлян, а "Шахтер" не мог предложить свои аргументы. "Динамо" могло бы, наверное, до финального свистка катать мячик, но в условиях отсутствия достойного противодействия грех было не попробовать забить. Штрафной удар Андриевского не принес успеха, а вот вхождение Александра в штрафную соперника принесло результат. Маркос Антонио проиграл позицию и опрометчиво сфолил против оппонента. Намерения играть грубо бразилец не имел, но Андриевского сбил – поэтому это пенальти без желтой карточки. К Екатерине Монзуль за первый тайм могут быть вопросы разве что по поводу предупреждения Матвиенко, но это такое...

Де Пена забил с пенальти и "Шахтер" оказался в крайне затруднительном положении. Как-то даже не солидно – информационные атаки дончан перед матчем были сильнее, чем сопротивление Степаненко и компании на поле.

После перерыва все было еще хуже. "Шахтер" не мог, а "Динамо" не горело желанием нагнетать. Киевляне в таком прагматичном стиле в этом сезоне выиграли немало поединков, поэтому можно говорить о том, что именно подопечные Луческу диктовали ход игры. Раз через раз это подтверждалось острыми выпадами у ворот Трубина: удар Беседина, удар Караваева, попытка Родригеса.

У "Шахтера" даже нормального шанса сравнять счет не было. Падение Мораеса в штрафной "Динамо" не тянуло на пенальти, ведь бразильский украинец сам зацепился за ногу Родригеса. Выход Гармаша на поле был словно проявлением насмешки Мирчи Луческу над соперником, а ответ Луиша Каштру в виде замены Майкона на Судакова воспринимался не иначе, как агония.

"Динамо" этой победой обеспечило себе как минимум второе место турнирной таблицы (участие в Лиге чемпионов), а уже в ближайшее время, несомненно, обеспечит себе и золотые награды. "Шахтер" же вчера наконец-то проводил Тайсона... А сегодня, похоже, провожал Луиша Каштру. Должно случиться что-то невероятное, чтобы этот тренер остался и дальше работать в донецком клубе.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Ассистенты: Светлана Грушко (Киев), Марина Стрелецкая (Сумы)

"Шахтер" - "Динамо" 0:1

Гол: Карлос Де Пена 34 (пен.)

"Шахтер": Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Маркос Антонио (Тете 46), Жуниор Мораес, Марлос (Дентиньо 71), Манор Соломон (Фернандо дос Сантос Педро 64), Николай Матвиенко, Майкон де Андраде (Георгий Судаков 82), Валерий Бондарь

"Динамо": Георгий Бущан, Денис Попов, Владимир Шепелев, Карлос Де Пена (Жерсон Родригес 71), Виталий Миколенко, Александр Андриевский (Николай Шапаренко 71), Александр Караваев (Виктор Цыганков 74), Илья Забарный, Виталий Буяльский (Денис Гармаш 79), Артем Беседин, Томаш Кендзёра

Предупреждения: Николай Матвиенко 25, Валерий Бондарь 27, Майкон де Андраде 41, Сергей Кривцов 90+1 - Томаш Кендзёра 31, Виталий Буяльский 66