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Максимов: Проблема Ворсклы - очень короткая лавка. Если честно, ее нет

Премьер-лига
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Наставник полтавчан прокомментировал победу над "Зарей"

Максимов: Проблема Ворсклы - очень короткая лавка. Если честно, ее нет

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов подвел итоги разгромной победы над луганской "Зарей" в матче 22-го тура УПЛ.

"Сегодня было 11 бойцов, которые умеют отбирать, накрывают. Сегодня такую тактику поставили, потому что еще дождь прошел.

Все накрывали. Раньше у нас были футболисты, которые на "чистых мячах" стараются. Сегодня были именно те 11 человек, которые установку выполнили и до конца играли. Вот это самое главное. Обидно то, что Пердута сломался. Проблема у нас - лавка очень короткая. Если честно, вообще ее нет.

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Погода не позволяла играть в комбинационный футбол. Агрессия была с нашей стороны. После 4:0 мы расслабились. Выпустили молодых футболистов, которые вообще никогда не играли. Для того чтобы добиваться результата нужна лавка, — рассказал Максимов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Юрий Максимов
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Источник:
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