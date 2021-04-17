Максимов: Проблема Ворсклы - очень короткая лавка. Если честно, ее нет

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов подвел итоги разгромной победы над луганской "Зарей" в матче 22-го тура УПЛ.

"Сегодня было 11 бойцов, которые умеют отбирать, накрывают. Сегодня такую тактику поставили, потому что еще дождь прошел.

Все накрывали. Раньше у нас были футболисты, которые на "чистых мячах" стараются. Сегодня были именно те 11 человек, которые установку выполнили и до конца играли. Вот это самое главное. Обидно то, что Пердута сломался. Проблема у нас - лавка очень короткая. Если честно, вообще ее нет.