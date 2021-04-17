СМИ: Динамо контактировало с Тайсоном, но не потянуло запросы бразильца

Киевское "Динамо" выходило на контакт уже с экс-полузащитником донецкого "Шахтера" Тайсоном". Об этом сообщает журналист Роман Бебех.

"Я знаю, что разговор "Динамо" с Тайсоном был. Но те финансовые условия, которые хотел Тайсон, "Динамо" просто не вытягивает. У Тайсона один из самых больших контрактов в истории украинского футбола. Говорят, под 3 млн", – рассказал журналист.