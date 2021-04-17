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СМИ: Динамо контактировало с Тайсоном, но не потянуло запросы бразильца

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек получал у "горняков" около 3 млн

СМИ: Динамо контактировало с Тайсоном, но не потянуло запросы бразильца

Новина українською

Киевское "Динамо" выходило на контакт уже с экс-полузащитником донецкого "Шахтера" Тайсоном". Об этом сообщает журналист Роман Бебех.

"Я знаю, что разговор "Динамо" с Тайсоном был. Но те финансовые условия, которые хотел Тайсон, "Динамо" просто не вытягивает. У Тайсона один из самых больших контрактов в истории украинского футбола. Говорят, под 3 млн", – рассказал журналист.

Вчера, "Шахтер" попрощался с Тайсоном, а сегодня бразилец опубликовал видео со своим игровым номером в "Интернасьонале".

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В статье: Тайсон Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (12)
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Ask1503 (Киев)
17.04.2021 в 22:57
Ну и как же без "сливных бачков"
Ответить
0
0
Kristo (Львов)
17.04.2021 в 22:32
Интересно, кто выдумывает такие "новости"?
Ответить
+8
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
17.04.2021 в 22:35
підлий палкін
Ответить
+3
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
17.04.2021 в 22:31
интересно, а в Динамо знают об этом?
Ответить
+9
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
17.04.2021 в 22:16
Офіцер ФСБ Росії Палкін організував черговий вкид ! Буде ще !
Ответить
+5
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
17.04.2021 в 22:14
В Динамо туалети не такі.
Ответить
+4
-1
Unselfish (Белая Церковь )
17.04.2021 в 22:14
А Интернациональ потянул, да? Не смешите...
Ответить
+7
0
Dimka26 (Чернигов)
17.04.2021 в 22:15
Ну так на родине он наверное готов и за маленькие деньги играть. Он же в Бразилию хотел а не сидеть в Украине
Ответить
0
-5
Unselfish (Белая Церковь )
17.04.2021 в 22:44
Ага, за похлёбку и бунгало)))
+2
0
alex.belogubko (одесса)
17.04.2021 в 22:13
Ярмолу тем более не потянут и кому он нужен как Миля-Селезень только в колхоз--чистый воздух-зарплата сало мясо яйца молоко хата в центре села и немного денег платить за коммунальные услуги а что ещё нужно пенсионерам
Ответить
+3
-3
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Romerik (YNWA)
17.04.2021 в 22:12
Бред и не более..
Ответить
+11
0
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kotigorok (Чернігів)
17.04.2021 в 22:03
Брехня чергова. А що, бразильці (Інтер) "витягують" його контракт?)
Ответить
+7
0


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