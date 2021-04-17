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Шахтер нанес два удара по воротам Динамо за весь матч
Оба в первом тайме
фото - Олександр Приходько
В матче 22-го тура чемпионата Украины
Примечательно то, что за за весь поединок подопечные Луиша Каштру нанесли всего два удара по воротам столичной команды. При этом оба удара пришлись на первые 45 минут: единственный удар в створ ворот "Динамо" у "горняков" нанес центральный защитник Сергей Кривцов. Во втором тайме "Шахтер" ни разу не сумел пробить по воротам команды Мирчи Луческу.
После этого тура разрыв между "Динамо" и "Шахтером" составляет 10 очков. Для оформления чемпионства киевлянам достаточно в следующем туре дома переиграть "Ингулец".
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