  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер нанес два удара по воротам Динамо за весь матч
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер нанес два удара по воротам Динамо за весь матч

Премьер-лига
(2 голосов)

Оба в первом тайме

Шахтер нанес два удара по воротам Динамо за весь матч

фото - Олександр Приходько

Новина українською

В матче 22-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" минимально обыграло донецкий "Шахтер". Победный гол в матче забил вингер "бело-синих" де Пена, реализовав пенальти.

Примечательно то, что за за весь поединок подопечные Луиша Каштру нанесли всего два удара по воротам столичной команды. При этом оба удара пришлись на первые 45 минут: единственный удар в створ ворот "Динамо" у "горняков" нанес центральный защитник Сергей Кривцов. Во втором тайме "Шахтер" ни разу не сумел пробить по воротам команды Мирчи Луческу.

После этого тура разрыв между "Динамо" и "Шахтером" составляет 10 очков. Для оформления чемпионства киевлянам достаточно в следующем туре дома переиграть "Ингулец".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Шахтёр - Динамо
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
osadob07 (жмеринка)
17.04.2021 в 23:03
ну да,а динамо сто тысяч пятсот
Ответить
+1
0
alex.belogubko (одесса)
17.04.2021 в 22:46
кончилась эпоха ШД будет чистка команды за такие бабки и наши ребята будут играть и даже за меньше --надо сменить руководство -тренерский штаб а именно Палкина -Каштру-Срну
Ответить
0
-1
Alex.696 (Немирів)
17.04.2021 в 22:54
Ні-ні, трьох останніх залишити ще років на 5, мінімум. У них все добре виходить!))
Ответить
0
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
17.04.2021 в 22:36
Динамо пробило по воротам Шахты 5 раз - для такого матча нормально..."Ворскла" сегодня по воротам Зари пробила 10 раз, из них 9 в створ ворот.
Ответить
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
17.04.2021 в 22:19
Та досить вже про той Шахтар, приїхали...
Ответить
+3
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
17.04.2021 в 22:37
проїхали
Ответить
+2
0
avatar
scorpius (Ck)
17.04.2021 в 22:18
нанес два удара по воротах - новость в русскоязычной версии, так если что
Ответить
+2
-2
Papaye (Dnipro)
17.04.2021 в 22:33
А тот, кто в воротаМ стоял, не смог отразить удар по воротаХ
Ответить
+4
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...