Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо гарантировало себе участие в Лиге чемпионов 2021/22
Еще один шаг остался к групповому этапу
фото - Олександр Приходько
После 22-го тура УПЛ определилась одна из команд, которая представит Украину в следующей Лиге чемпионов (всего таких будет две). "Динамо" победило "Шахтер", а "Заря" параллельно уступила "Ворскле". Следовательно, разрыв между первым и третьим местами таблицы УПЛ составляет семнадцать очков. За пять матчей, которые осталось сыграть луганчанам, такой гандикап отыграть невозможно.
Следовательно, "Динамо" уже точно не финиширует в турнирной таблице ниже второго места. Это значит, что в следующем сезоне киевляне сыграют в Лиге чемпионов. Второе место дает право стартовать с третьего раунда квалификации на пути представителей лиг, а вот чемпионство гарантирует участие в групповом этапе. Уже в следующем туре УПЛ "Динамо" может добиться и этого.
Отметим, что за все время Независимости Украины "Динамо" лишь дважды финишировало в таблице ниже второго места – в сезонах 2011/12 (3) и 2014 (4).
Популярное сейчас
- Шахтер – Динамо. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 22-го тура УПЛ
- Кулач оставляет конкурентов позади. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Фактор Луческу и психологическая стабильность. Пять причин, почему Динамо обыграет Шахтёр
- Десять очков между Динамо и Шахтером. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО