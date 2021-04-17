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Динамо гарантировало себе участие в Лиге чемпионов 2021/22

Премьер-лига
(1 голосов)

Еще один шаг остался к групповому этапу

Динамо гарантировало себе участие в Лиге чемпионов 2021/22

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

После 22-го тура УПЛ определилась одна из команд, которая представит Украину в следующей Лиге чемпионов (всего таких будет две). "Динамо" победило "Шахтер", а "Заря" параллельно уступила "Ворскле". Следовательно, разрыв между первым и третьим местами таблицы УПЛ составляет семнадцать очков. За пять матчей, которые осталось сыграть луганчанам, такой гандикап отыграть невозможно.

Следовательно, "Динамо" уже точно не финиширует в турнирной таблице ниже второго места. Это значит, что в следующем сезоне киевляне сыграют в Лиге чемпионов. Второе место дает право стартовать с третьего раунда квалификации на пути представителей лиг, а вот чемпионство гарантирует участие в групповом этапе. Уже в следующем туре УПЛ "Динамо" может добиться и этого.

Отметим, что за все время Независимости Украины "Динамо" лишь дважды финишировало в таблице ниже второго места – в сезонах 2011/12 (3) и 2014 (4).

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В статье: Шахтёр - Динамо
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Комментарии (4)
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osadob07 (жмеринка)
17.04.2021 в 23:00
откуда благополучно вылетит со свистом
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0
-1
kalan-86 (Анкара)
17.04.2021 в 22:48
Луческу за год работы в ДК : 1. Группа ЛЧ - 2 раза 2. Суперкубок3. Чемпионат 4. Возможно кубок 5. 1/8 ЛЕ 6. Общий рост уровня игроков и возможно их трансферной стоимости. 7. Минимум миллионов 70 дохода в клуб. Кто ещё считает его назначение ошибкой?
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+1
0
osadob07 (жмеринка)
17.04.2021 в 23:02
мне кажется правдоподобней версия такая,сдал шахтёр
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0
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
17.04.2021 в 23:10
в Шахтере: "сдали" Марлос, Мораес. Тайсон - "положил" Соломон - однодневка Додо, Тэтэ - татотакэ...
0
0


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