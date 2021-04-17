Динамо гарантировало себе участие в Лиге чемпионов 2021/22

После 22-го тура УПЛ определилась одна из команд, которая представит Украину в следующей Лиге чемпионов (всего таких будет две). "Динамо" победило "Шахтер", а "Заря" параллельно уступила "Ворскле". Следовательно, разрыв между первым и третьим местами таблицы УПЛ составляет семнадцать очков. За пять матчей, которые осталось сыграть луганчанам, такой гандикап отыграть невозможно.

Следовательно, "Динамо" уже точно не финиширует в турнирной таблице ниже второго места. Это значит, что в следующем сезоне киевляне сыграют в Лиге чемпионов. Второе место дает право стартовать с третьего раунда квалификации на пути представителей лиг, а вот чемпионство гарантирует участие в групповом этапе. Уже в следующем туре УПЛ "Динамо" может добиться и этого.

Отметим, что за все время Независимости Украины "Динамо" лишь дважды финишировало в таблице ниже второго места – в сезонах 2011/12 (3) и 2014 (4).