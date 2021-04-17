Каштру: Не буду говорить о судействе, объясняя этим неудачу Шахтера

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился мыслями после поражения от киевского "Динамо" в матче 22-го тура УПЛ.

"Нам нужно было победить, но мы прекрасно понимали, что "Динамо" будет глубоко закрываться в обороне. Сегодня в принципе не было моментов – ни у ворот "Динамо", ни у наших. Мало – во втором тайме, в первом – мы создали один момент с Соломоном, ну и все. Больше явных голевых ситуаций у обеих команд не было. "Динамо" было настолько компактным, что у наших вингеров не было никакого пространства. Было очень сложно взломать оборону соперника. Наших крайних защитников также очень хорошо накрывали, что не позволяло добираться до завершающей стадии.