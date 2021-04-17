  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Каштру: Не буду говорить о судействе, объясняя этим неудачу Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каштру: Не буду говорить о судействе, объясняя этим неудачу Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "горняков" прокомментировал поражение от "бело-синих"

Каштру: Не буду говорить о судействе, объясняя этим неудачу Шахтера

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился мыслями после поражения от киевского "Динамо" в матче 22-го тура УПЛ.

"Нам нужно было победить, но мы прекрасно понимали, что "Динамо" будет глубоко закрываться в обороне. Сегодня в принципе не было моментов – ни у ворот "Динамо", ни у наших. Мало – во втором тайме, в первом – мы создали один момент с Соломоном, ну и все. Больше явных голевых ситуаций у обеих команд не было.

"Динамо" было настолько компактным, что у наших вингеров не было никакого пространства. Было очень сложно взломать оборону соперника. Наших крайних защитников также очень хорошо накрывали, что не позволяло добираться до завершающей стадии.

Читайте такжеЛуческу на вопрос, почему не было эмоций после победы над Шахтером: Мне нелегко. Окей

Когда "Динамо" оформило пенальти, наша команда уже чувствовала себя неуверенно, но когда они забили, стало еще хуже. "Динамо" имело отрыв в 7 очков, и они уже достаточно комфортно чувствовали себя на протяжении игры.

Психологическая составляющая была очень важна сегодня. "Динамо" чувствовало себя очень комфортно, а мы уступали. Было очень много неточных передач – когда отбирали мяч на одном из флангов, нужно было его менять, а мы пытались атаковать, где отобрали, и теряли мяч снова. Также заслуга "Динамо" – как они закрывали все зоны.

Если говорить о пенальти, я его еще не видел. Маркос говорит, что практически не коснулся, что я могу сказать еще. Ни в коем случае не буду говорить о судействе, объясняя этим нашу неудачу", – рассказал португалец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Шахтёр - Динамо Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Геродот (Винница)
17.04.2021 в 23:15
Неужели заявление об отставке еще не написано? А пора бы.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
17.04.2021 в 23:09
Поговори о судействе в матчах с Боруссией и Ромой. Уже поздно, давай, до свидания.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...