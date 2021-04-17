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Тайсон после поражения Шахтера: Никогда не перестаю поддерживать нашу команду

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец отреагировал на поражение "горняков" в "украинском классическом"

Тайсон после поражения Шахтера: Никогда не перестаю поддерживать нашу команду

Новина українською

Уже бывший вингер донецкого "Шахтера" Тайсон прокомментировал поражение "горняков" от киевского "Динамо" в матче 22-го тура УПЛ.

"Никогда не перестаю поддерживать нашу команду", – написал бразилец на страничке "Шахтера" в инстаграме.

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Напомним, вчера, 16-го апреля "Шахтер" досрочно прекратил сотрудничество с бразильским полузащитником.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Шахтёр - Динамо
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Комментарии (2)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
17.04.2021 в 23:37
Ну то заплач, Тайсоне, хоча б для виду ))
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Геродот (Винница)
17.04.2021 в 23:26
Ты уже наподдерживал своими выходками
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