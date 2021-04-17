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Тайсон после поражения Шахтера: Никогда не перестаю поддерживать нашу команду
Бразилец отреагировал на поражение "горняков" в "украинском классическом"
Уже бывший вингер донецкого "Шахтера" Тайсон прокомментировал
"Никогда не перестаю поддерживать нашу команду", – написал бразилец на страничке "Шахтера" в инстаграме.
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Напомним, вчера, 16-го апреля "Шахтер" досрочно
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Комментарии (2)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
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Геродот (Винница)
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