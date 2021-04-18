Возможно, сейчас идеальное время для ухода Луческу. О чем говорить после матча Шахтер - Динамо

Мирча Луческу: возможно, сейчас идеальное время для ухода?

На вопрос о том, почему не было эмоций, Мирча Луческу ответил многозначительно: "Мне тяжело" . Угрюмый вид румынского тренера наталкивал на мысли, что, вероятно, Луческу действительно устал. Неконкретно в этом поединке, а в целом.

А здесь очень хорошая возможность уйти на волне успеха. "Динамо", несомненно, станет чемпионом Украины и это будет первый серьезный тренерский успех Мирчи Луческу после его ухода из "Шахтера". Из "Зенита" и сборной Турции он уходил не как победитель, увольнение из "Шахтера" также оставило в душе румынского дедушки растравленные раны. А сейчас он триумфатор. Не завуалировано доказал своему бывшему работодателю, что "Луческу еще может дать что-то новое".

Не уйти сейчас – значит, тянуть эту команду на себе еще несколько лет, доводить ее до того состояния, когда можно будет доминировать в чемпионате безальтернативно (как в свое время "Шахтер"). А нужно ли это Луческу? Не достаточно ли будет того факта, что именно ему удалось прервать пятилетнюю гегемонию "Шахтера" в украинском футболе?!

Если Мирча Луческу уйдет в конце сезона, то этому можно будет найти адекватное объяснение. Игорь Семйон

"Шахтер", где твои лидеры?

Первое. Признаюсь, что до игры автор выделял "Шахтер" в качестве фаворита "Классического" и даже написал об этом в отдельном материале . Каюсь, "горняки" подвели практически по каждому из предложенных пунктов - не было ни борьбы, ни желания, ни выигранного центра поля. Ни-че-го. Даже Манор Соломон, на которого возлагались наибольшие надежды, был не похож на самого себя образца последних игр. И это несмотря на то, что именно он создал главный момент "Шахтера" в матче, ударив над перекладиной ворот Бущана.

Можно выделить много проблем, искать причину и пути решения, но наибольшее разочарование в данном матче - лидер на поле, коего у "Шахтера" просто не было. Формально, капитаном в протоколе числился Тарас Степаненко, однако никакого желания и обычной заряженности на игру у него не наблюдалось. Это был не тот Степаненко, которого многие привыкли видеть и которого многие полюбили. Но проблема не только в нем. В атаке не было никого, кто бы попытался решиться на нестандартный ход, сделал бы попытку нанести удар издалека, захотел пройти скопом нескольких соперников. Были надежды на Манора и Тете, но они растворились. Опытные Марлос и Мораес в принципе уже не готовы играть, как в былые годы, а Патрик пропустил матч из-за травмы.

После игры экс-форвард "Шахтера" Алексей Белик сказал, что у команды нет прежнего характера. Да, это правда. На протяжении матча было ощущение, что у всех игроков "горняков" глаза были пустые и никакая победа в ключевой игре сезона им не нужна. Тяжело вспомнить более безразличный коллектив за n-ое количество лет. Георгий Грошев

При Луческу стала прогрессировать вся команда

Сама по себе победа "Динамо" над "Шахтером" получилась под стать всей игре киевлян в текущем сезоне - строго по счету, надежно в обороне, скупо в нападении. Интереснее другое: Цыганков, Вербич, Сидорчук и Шапаренко по разным причинам не вышли в старте, но влияния на игру это не оказало совершенно никакого. Резервисты "Динамо" за время работы с Мирчей Луческу неимоверно выросли.

Прежде всего, хвалим Александра Андриевского - он и решающий пенальти заработал, и в целом играл очень смело - перехватывал на чужой половине, тащил мяч, заигрывал фланги. Снова сильно выглядел Александр Караваев, в чьи способности закрыть фланг нападения в Киеве никто не верил, а он смог. Карлос Де Пена у Луческу дорос до игрока старта; Забарный и Попов без раскачки стали самой стабильной парой центрбеков в стране.

Если говорить про главные итоги первого сезона Луческу в Киеве, то, наверное, это они и есть. При румынском специалисте в "Динамо" прогрессирует вся команда сразу; появилась боеспособная группа из 15-17 игроков, способных одинаково эффективно добывать результат. У "Шахтера" такой нету и близко, Каштру свою домашнюю работу завалил, и потому трофей отправится в Киев. Роман Синчук

Неярко сыграли обе команды, но Луческу, в отличие от Каштру, понимал, что делает

Медленный футбол, мало голевых моментов, мало эмоций – в целом скучный матч. Зрительские аппетиты не удовлетворила ни одна из команд, однако это не означает, что тренеры не знали, что делают.

Точнее, речь об одном тренере – тренере-победителе. Мирча Луческу хорошо понимал, что и как следует делать в этом матче. Из-за дисквалификации не мог играть Сергей Сидорчук, но отсутствие своего лидера тренер "Динамо" решил не компенсировать, а замаскировать. То есть, не просто заменил Сидорчука по позиции, а изменил всю центральную ось. В старте не вышел Шапаренко, а рядом с Андриевским действовал Владимир Шепелев.

Во время матча бросалось в глаза, что "Динамо" имеет преимущество в центре поля, что Мирча Луческу угадал со стартовым составом. А после игры румын объяснил: "Пара Андриевский и Шепелев играла очень хорошо в Барселоне, плюс Буяльский. Они создавали баланс". Вот прекрасный пример того, как тренер контролирует команду даже во время непоказательных матчей.

А теперь назовите хотя бы одно удачное тактическое решение Луиша Каштру... Игорь Семйон

Разгром в первом круге оказался стечением обстоятельств

Донецкий "Шахтер" в этом сезоне не пинал только ленивый. У главных защитников "оранжево-черных", большая часть которых восседает на всем известных телевизионных каналах, всегда было несколько отговорок. Одна из них - "разгром "Динамо" в первом круге". Да, счет 0:3 действительно запоминающийся, однако игра в субботу дала понять, что все это стало скорее стечением обстоятельств, нежели показателем превосходства "горняков".

В том матче команда Каштру повела в счете благодаря достаточно быстрому голу, пришедшему после явной ошибки молодого Нещерета, а дальше Киев ничего особого предложить не сумел, пропустив еще дважды до конца матча. Не забываем, что тогда на столичный клуб напал коронавирус, забравший у Луческу часть ресурса. Когда же в эту субботу оба гранда играли уже в примерно одинаковых условиях, счет был, как говорится, на табло.

У Каштру не было плана Б. Более того, не до конца был ясен даже план А, который помог бы "Шахтеру" выиграть матч. Уже после того как киевский клуб открыл счет, зрители не увидели ни одного момента у ворот Бущана или хотя бы удара в сторону ворот оппонента. Спрашивается, за счет чего португальский специалист планировал побеждать в главном матче сезона? Снова благодаря ошибкам вратаря и двум рикошетам? Или за счет того, что Марлос, Соломон и прочие будут бежать туда, не знаю куда, чтобы сделать то, чего им даже не объяснили? Очередной матч, прошедший под девизом: "Либо кто-то что-то придумает, либо проиграем". Одним словом, пустота. Тренерская пустота. Говорят, что настоящие офицеры после позора стреляются. Порядочные наставники после таких матчей обычно подают в отставку. Георгий Грошев

Монзуль отсудила хорошо, но было бы лучше, если б этот матч судила не она

К арбитру матча Екатерине Монзуль весомые претензии могут быть разве что у ангажированных экспертов или журналистов. Если копать глубоко, то возникают вопросы относительно желтой карточки Николая Матвиенко, однако на ход игры и итоговый результат предупреждение, полученное защитником "Шахтера", не повлияло. Монзуль отсудила хорошо. Вопрос в другом: неужели никто, кроме нее, не мог судить этот матч?

Романова также не предлагать... Эти два арбитра "разделили" между собой пять последних матчей между "Динамо" и "Шахтером". Так быть не должно, особенно в условиях, когда Комитет арбитров УАФ декларирует смену поколений в судейском корпусе. Неплохо в течение сезона проявляют себя Шандор и Кривушкин, лучшими в тех или иных турах становились Бондаренко и Деревинский. Но топ-матчи судят одни и те же люди...

Конечно, можно говорить о том, что такие матчи – не время для экспериментов. Но с турнирной точки зрения противостояние "Шахтера" и "Динамо" не имело высокой цены (ничего бы не изменилось, проиграй, например, киевляне). Поэтому это была идеальная возможность боевого крещения для кого-то из молодых рефери. Но нет...

Если кураторы украинского арбитража боялись испортить этот матч "непопулярным" назначением, тогда не должны обманывать себя и общественность: никакого процесса омоложения и смены поколений не происходит, а полагаться можно только на нескольких "избранных" рефери. Игорь Семйон

Фото - Александр Приходько