Победил чемпион. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Динамо

Шахтер анонсировал противостояние с Динамо фразой «Победит чемпион». Донецкий клуб вспомнил, как Мирча Луческу в своем последнем сезоне во главе горняков заявил, что золото киевлян не настоящее, ведь команда на тот момент Сергея Реброва во время чемпионата дважды проиграла Шахтеру. Вот и на этот раз горняки рассчитывали второй раз за сезон победить заклятых друзей (в первом круге игра завершилась со счетом 0:3).

Однако кризис в Шахтере оказалась действительно глубоким, если учесть, что за 90 минут такой важной игры горняки лишь дважды пробили по воротам Георгия Бущана. Динамо выставило сверхнадежную защиту и нашло момент - пенальти, назначенный Екатериной Монзуль, реализовал Карлос Де Пена. Динамо победило 1: 0 и увеличило свой отрыв от Шахтера уже до десяти очков. Уже в следующем туре команда Луческу сможет отпраздновать завоевание титула.

Как Динамо побеждало Шахтер на НСК Олимпийский, смотрите в фоторепортаже от корреспондента UA-Футбол Александра Приходько.

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