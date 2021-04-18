Миколенко: Постараемся в следующем туре добыть чемпионство

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал победу в "Украинском классическом" над "Шахтером":

" - Не хотелось бы забегать вперед, но становиться чемпионами, победив главного конкурента в очном противостоянии, пожалуй, вдвойне приятно?

- Да, но нам нужна еще одна победа. Нужно выиграть хотя бы одну игру из четырех. Постараемся уже в следующем туре добыть чемпионство.

- "Динамо" выйдет на матч с "Ингульцем" с таким же настроением, как и на "Шахтер"?

- У нас впереди еще кубковая игра. Уже завтра будем готовиться к игре с "Агробизнесом", а дальше уже думать за "Ингулец". Будем выходить на игру с таким же настроением, ведь за победу над "Ингульцем" дадут такие же три очка, что и за сегодняшнюю.

- В раздевалке царит праздничное настроение. Не помешает ли он подготовиться к игре в Тернополе?

- Мистер сказал нам, чтобы мы порадовались сегодня, а завтра уже начнем подготовку. Кубок - это тоже важный для нас трофей.

- В этом сезоне "Динамо" может оформить требл на внутренней арене...

- Постараемся воплотить в жизнь эту цель", - сказал Миколенко.