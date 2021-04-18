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Миколенко: Постараемся в следующем туре добыть чемпионство
Не хотят затягивать
Защитник "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал победу в "Украинском классическом" над "Шахтером":
" - Не хотелось бы забегать вперед, но становиться чемпионами, победив главного конкурента в очном противостоянии, пожалуй, вдвойне приятно?
- Да, но нам нужна еще одна победа. Нужно выиграть хотя бы одну игру из четырех. Постараемся уже в следующем туре добыть чемпионство.
- "Динамо" выйдет на матч с "Ингульцем" с таким же настроением, как и на "Шахтер"?
- У нас впереди еще кубковая игра. Уже завтра будем готовиться к игре с "Агробизнесом", а дальше уже думать за "Ингулец". Будем выходить на игру с таким же настроением, ведь за победу над "Ингульцем" дадут такие же три очка, что и за сегодняшнюю.
- В раздевалке царит праздничное настроение. Не помешает ли он подготовиться к игре в Тернополе?
- Мистер сказал нам, чтобы мы порадовались сегодня, а завтра уже начнем подготовку. Кубок - это тоже важный для нас трофей.
- В этом сезоне "Динамо" может оформить требл на внутренней арене...
- Постараемся воплотить в жизнь эту цель", - сказал Миколенко.
На следующей неделе, в воскресенье 25-го апреля, "Динамо" примет "Ингулец" на НСК "Олимпийский". Если киевляне выиграют, то отрыв в 10 очков "горняки" уже не смогут наверстать, ведь останется всего три тура. Также, в среду, подопечные Луческу будут противостоять "Агробизнесу" в полуфинале Кубка Украины.
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