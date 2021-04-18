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Миколенко: Постараемся в следующем туре добыть чемпионство

Премьер-лига
(3 голосов)

Не хотят затягивать

Миколенко: Постараемся в следующем туре добыть чемпионство

Новина українською

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал победу в "Украинском классическом" над "Шахтером":

" - Не хотелось бы забегать вперед, но становиться чемпионами, победив главного конкурента в очном противостоянии, пожалуй, вдвойне приятно?

- Да, но нам нужна еще одна победа. Нужно выиграть хотя бы одну игру из четырех. Постараемся уже в следующем туре добыть чемпионство.

- "Динамо" выйдет на матч с "Ингульцем" с таким же настроением, как и на "Шахтер"?

- У нас впереди еще кубковая игра. Уже завтра будем готовиться к игре с "Агробизнесом", а дальше уже думать за "Ингулец". Будем выходить на игру с таким же настроением, ведь за победу над "Ингульцем" дадут такие же три очка, что и за сегодняшнюю.

- В раздевалке царит праздничное настроение. Не помешает ли он подготовиться к игре в Тернополе?

- Мистер сказал нам, чтобы мы порадовались сегодня, а завтра уже начнем подготовку. Кубок - это тоже важный для нас трофей.

- В этом сезоне "Динамо" может оформить требл на внутренней арене...

- Постараемся воплотить в жизнь эту цель", - сказал Миколенко.

На следующей неделе, в воскресенье 25-го апреля, "Динамо" примет "Ингулец" на НСК "Олимпийский". Если киевляне выиграют, то отрыв в 10 очков "горняки" уже не смогут наверстать, ведь останется всего три тура. Также, в среду, подопечные Луческу будут противостоять "Агробизнесу" в полуфинале Кубка Украины.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Виталий Миколенко Шахтёр - Динамо
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Источник:
Динамо Киев

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
18.04.2021 в 10:22
Дійсно ГОЛОВНЕ не вийти на поле "переможцем"! Для цього потрібно ще забити більше ніж суперник. Хоч Інгулець і не та команда, що демонструє добру гру, утім на РОЗСЛАБОНІ може і спіймати!
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