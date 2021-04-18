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Мариуполь - Олимпик: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
Дерби Донецкой области
Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен
В воскресенье продолжится 22-й тур украинской Премьер-лиги ещё тремя матчами. Один из них пройдёт на нейтральном поле - встретятся команды из Донецкой области.
На данный момент "Мариуполь" занимает девятое место в таблице чемпионата с одной победой после зимней паузы. "Олимпик" опустился на предпоследнюю позицию и проиграл вообще все свои официальные встречи в 2021 году. Пока что не помогла дончанам даже смена наставника и приход на тренерский мостик Юрия Калитвинцева.
Когда и где состоится матч "Мариуполь" - "Олимпик"
Эта встреча состоится на ОСК "Металлист" в Харькове. Напомним, что газон на домашней арене приазовцев в Мариуполе ещё не готов, поэтому подопечные Остапа Маркевича продолжают играть на выезде. Во второй раз подряд номинальную игру на своём поле команды примет "Металлист". Свисток о начале игры прозвучит в 17:00 по Киеву 18 апреля.
Где смотреть онлайн матч "Мариуполь" - "Олимпик"
Транслятор домашних игр приазовцев - "Футбол1/2/3". Прямую трансляцию этой игры на ТВ вы сможете увидеть на канале "Футбол1". Канал доступен у кабельных операторов, а также на спутнике.
Легально в интернете увидеть игру можно на платформах ОТТ-сервисов: oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол, TV Plus Lifecell и других. Напомним, что эти сервисы работают по предоплате.
Если у вас нет возможности увидеть матч или вы не хотите платить, вы можете воспользоваться Матч-центром UA-Футбол. По ссылке
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