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Мариуполь - Олимпик: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
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Дерби Донецкой области

Мариуполь - Олимпик: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье продолжится 22-й тур украинской Премьер-лиги ещё тремя матчами. Один из них пройдёт на нейтральном поле - встретятся команды из Донецкой области.

На данный момент "Мариуполь" занимает девятое место в таблице чемпионата с одной победой после зимней паузы. "Олимпик" опустился на предпоследнюю позицию и проиграл вообще все свои официальные встречи в 2021 году. Пока что не помогла дончанам даже смена наставника и приход на тренерский мостик Юрия Калитвинцева.

Когда и где состоится матч "Мариуполь" - "Олимпик"

Эта встреча состоится на ОСК "Металлист" в Харькове. Напомним, что газон на домашней арене приазовцев в Мариуполе ещё не готов, поэтому подопечные Остапа Маркевича продолжают играть на выезде. Во второй раз подряд номинальную игру на своём поле команды примет "Металлист". Свисток о начале игры прозвучит в 17:00 по Киеву 18 апреля.

Где смотреть онлайн матч "Мариуполь" - "Олимпик"

Транслятор домашних игр приазовцев - "Футбол1/2/3". Прямую трансляцию этой игры на ТВ вы сможете увидеть на канале "Футбол1". Канал доступен у кабельных операторов, а также на спутнике.

Легально в интернете увидеть игру можно на платформах ОТТ-сервисов: oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол, TV Plus Lifecell и других. Напомним, что эти сервисы работают по предоплате.

Если у вас нет возможности увидеть матч или вы не хотите платить, вы можете воспользоваться Матч-центром UA-Футбол. По ссылке здесь состоится текстовая трансляция этой встречи.

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В статье: ФК Мариуполь Олимпик (Донецк)
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