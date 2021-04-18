Каштру: Вакула уже давно не в команде

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру прокомментировал возможный вклад молодых украинцев в результат команды:

“ – Вакула и Мудрик – не уровень для высоких задач “Шахтера”? – Вакула и Мудрик? Вакула уже давно не с нами. Вакула – не наш игрок. Что касается Мудрика… Да, но, например, на этот матч у нас был Тете, Фернандо на фланге и Дентиньо на позицию нападающего. У нас были игроки для первой линии атаки, плюс еще был Судаков. Мы провели практически все замены на острие: поставили Тете и Фернандо, играли Соломон, Марлос, Мораес. Вся наша атака играла", - сказал Каштру.

После возвращения Мудрика из аренды из "Десны" Михаил провел за "Шахтер" 21 минуту на поле, дважды выйдя на замену. Вакула последний раз играл за основную команду "горняков" в прошлом году: 84 минуты в двух поединках. Также Владислав выступал за "Шахтер" U-21, выйдя в старте на игру против "Ворсклы" в начале апреля, однако был заменен на 23-й минуте.

Отметим, что на официальном сайте "Шахтера" ни один из игроков не внесен в список ни первой, ни второй команды дончан.

Напомним, что первый круг текущего сезона Мудрик провел за "Десну", сыграв в 11 матчах, не отметившись ни одним результативным действием.