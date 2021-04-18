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Маркевич о Шахтер - Динамо: Разочарование. Ожидания не оправдались
Игра на результат
Председатель комитета сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал
“Если одним словом, то – разочарование. В это трудно поверить, но обе команды умудрились за 90 минут создать лишь несколько голевых моментов. Так не должно быть, ведь футбол и интересен, прежде всего, молниеносными атаками, остротой у ворот, а не вялой перепасовкой вблизи штрафной площадки.
Еще можно сделать скидку динамовцам, которые играли по результату, но ведь “Шахтеру”, чтобы сохранить интригу в борьбе за “золото”, необходимо было обязательно побеждать. Создалось впечатление, что для “горняков” главное было держание мяча, а не нагнетание обстановки вблизи ворот киевлян. Я это объясняю тем, что в составе “Шахтера” практически не осталось скоростных игроков, которые могли бы взрывать оборонительные редуты соперника. Раньше таким был Тайсон, но с ним решили досрочно распрощаться.
В общем, ожидания не оправдались. И не только мои, но и многочисленного отряда болельщиков. Футбол совсем другого уровня и накала должен быть в дерби”, - сказал Мирон Маркевич
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