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Маркевич о Шахтер - Динамо: Разочарование. Ожидания не оправдались

Премьер-лига
(3 голосов)

Игра на результат

Маркевич о Шахтер - Динамо: Разочарование. Ожидания не оправдались

Новина українською

Председатель комитета сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал "Украинское классико" между "Динамо" и "Шахтером":

“Если одним словом, то – разочарование. В это трудно поверить, но обе команды умудрились за 90 минут создать лишь несколько голевых моментов. Так не должно быть, ведь футбол и интересен, прежде всего, молниеносными атаками, остротой у ворот, а не вялой перепасовкой вблизи штрафной площадки.

Еще можно сделать скидку динамовцам, которые играли по результату, но ведь “Шахтеру”, чтобы сохранить интригу в борьбе за “золото”, необходимо было обязательно побеждать. Создалось впечатление, что для “горняков” главное было держание мяча, а не нагнетание обстановки вблизи ворот киевлян. Я это объясняю тем, что в составе “Шахтера” практически не осталось скоростных игроков, которые могли бы взрывать оборонительные редуты соперника. Раньше таким был Тайсон, но с ним решили досрочно распрощаться.

В общем, ожидания не оправдались. И не только мои, но и многочисленного отряда болельщиков. Футбол совсем другого уровня и накала должен быть в дерби”, - сказал Мирон Маркевич

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В статье: Мирон Маркевич Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Шахтёр - Динамо
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Источник:
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Комментарии (3)
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prostors (Вольногорск)
18.04.2021 в 12:31
" В общем, ожидания не оправдались. И не только мои, но и многочисленного отряда болельщиков". Очень даже оправдались и многочисленного отряда болельщиков. Динамо победило заслуженно, а то что некоторым не нравится, это их проблема. Как говорится " проблемы индейцев вождя не волнует".
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Кююмалайнен (Київ)
18.04.2021 в 12:23
Футбол красив результатом!
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маклауд (Украина)
18.04.2021 в 12:08
Брехня, сподівання уболівальників виправдалися на 100%!)))
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