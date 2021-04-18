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Федецкий: Можно поздравить Динамо с чемпионством
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Бывший игрок "Шахтера" Артем Федецкий прокомментировал матч "горняков" против "Динамо":
"Можно ли сказать, что “Динамо” чемпион? Да! Как я и говорил, это была игра за имидж. Но где-то у “горняков” что-то не получилось. Некоторые эксперты говорят, что, если бы “Динамо” не выиграло у “Шахтера”, это было бы незаслуженное чемпионство. Так в таком случае может тогда сделать чемпионат из “Динамо” и “Шахтера” и пусть они играют между собой? Я о том, что в чемпионате Украины есть и другие клубы, которые готовятся и тренируются, желая у лидеров забрать очки.
Думаю, можно поздравить киевлян! Как не крути, нужно реально смотреть на вещи: можно поздравить “Динамо” с чемпионством! И, наверное, Луческу все-таки внес свой вклад в динамовский футбол. Наверное, румынский специалист где-то поверил в молодежь. Если при Михайличенко молодежь только набирала обороты. Где-то были первые победы и поражения на серьезном уровне. А сейчас они себя уже достойно показали в этом сезоне и конкретно в этой игре с “Шахтером” ”, - сказал Артем.
Напомним, что Федецкий является воспитанником "горняков". Он завоевывал Кубок УЕФА 2008/2009 вместе с командой. Правда, ни разу он в том розыгрыше так на поле и не вышел, проведя один матч на скамейке запасных. Всего в его активе девять матчей за "Шахтер", в которых он забил один гол.
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