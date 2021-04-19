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Уровень Луческу, качели Кумана, влияние Малиновского и ставка Юве на Роналду. Аудиомнение #88

Премьер-лига
(1 голосов)

Уик-энд завершен, свежий подкаст уже здесь

Уровень Луческу, качели Кумана, влияние Малиновского и ставка Юве на Роналду. Аудиомнение #88

Фото: 1) Александр Приходько; 2-3-4) Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем четыре центральных поединка выходных. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".

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Новые реалии "Українського класичного протистояння", закономерный вылет "горожан" из старейшего футбольного соревнования, великолепный матч Месси и самоубийственный план Марселино. Также обсуждаем потенциальное повышение Малиновского и проблемы "Старой синьоры" – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:30 – "Шахтер" – "Динамо" (0:1). Искусственный ажиотаж, безразличие "горняков", фундамент Луческу, позиция руководства донецкого клуба по поводу Мирчи и многое другое;

08:09 – "Челси" – "Манчестер Сити" (1:0). Тактические ходы Пепа разбились о прагматизм Тухеля;

14:07 – "Атлетик" – "Барселона" (0:4). Месси еще может, "Атлетик" уже нет;

17:34 – "Аталанта" – "Ювентус" (1:0). Ответственность игроков "Старой синьоры" и дальнейшая карьера Малиновского;

24:08 – Не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Мирча Луческу Лионель Месси Хосеп Гвардиола Сергей Палкин Криштиану Роналду Атлетик (Бильбао) Рональд Куман Серия А Барселона Руслан Малиновский Чемпионат Италии Динамо (Киев) Кубок Испании Шахтер (Донецк) Кубок Англии Марселино Тораль Томас Тухель Челси (Лондон) Манчестер Сити Александр Андриевский Украинская Премьер-лига Екатерина Монзуль Шахтёр - Динамо Луиш Каштру Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
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