Уровень Луческу, качели Кумана, влияние Малиновского и ставка Юве на Роналду. Аудиомнение #88

Обсуждаем четыре центральных поединка выходных. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".

Новые реалии "Українського класичного протистояння", закономерный вылет "горожан" из старейшего футбольного соревнования, великолепный матч Месси и самоубийственный план Марселино. Также обсуждаем потенциальное повышение Малиновского и проблемы "Старой синьоры" – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:30 – "Шахтер" – "Динамо" (0:1). Искусственный ажиотаж, безразличие "горняков", фундамент Луческу, позиция руководства донецкого клуба по поводу Мирчи и многое другое;

08:09 – "Челси" – "Манчестер Сити" (1:0). Тактические ходы Пепа разбились о прагматизм Тухеля;

14:07 – "Атлетик" – "Барселона" (0:4). Месси еще может, "Атлетик" уже нет;

17:34 – "Аталанта" – "Ювентус" (1:0). Ответственность игроков "Старой синьоры" и дальнейшая карьера Малиновского;

24:08 – Не попадайте в офсайд!