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Уровень Луческу, качели Кумана, влияние Малиновского и ставка Юве на Роналду. Аудиомнение #88
Уик-энд завершен, свежий подкаст уже здесь
Фото: 1) Александр Приходько; 2-3-4) Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем четыре центральных поединка выходных. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".
Новые реалии "Українського класичного протистояння", закономерный вылет "горожан" из старейшего футбольного соревнования, великолепный матч Месси и самоубийственный план Марселино. Также обсуждаем потенциальное повышение Малиновского и проблемы "Старой синьоры" – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:30 – "Шахтер" – "Динамо" (0:1). Искусственный ажиотаж, безразличие "горняков", фундамент Луческу, позиция руководства донецкого клуба по поводу Мирчи и многое другое;
08:09 – "Челси" – "Манчестер Сити" (1:0). Тактические ходы Пепа разбились о прагматизм Тухеля;
14:07 – "Атлетик" – "Барселона" (0:4). Месси еще может, "Атлетик" уже нет;
17:34 – "Аталанта" – "Ювентус" (1:0). Ответственность игроков "Старой синьоры" и дальнейшая карьера Малиновского;
24:08 – Не попадайте в офсайд!
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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