Несенюк: Матч с Мариуполем отобрал у киевского Шахтера много сил, которых не хватило на игру против Динамо

Глава департамента "Динамо" по работе со СМИ Николай Несенюк прокомментировал победу киевлян над "Шахтером":

"Когда в начале весенней части сезона киевский "Шахтер" показывал очень неуверенную игру и терял очки никто, кроме меня не заметил истинной причины этого. Я еще в первой половине марта объяснил в чем причина - на пик формы "Шахтер" должен выйти 11 апреля, на которое был запланирован главный матч сезона "Мариуполь" - "Шахтер".

Тогда на это мало кто обратил, а я не стал настаивать. Потому что жизнь доказала, что я тогда был прав. Именно в игре против "Мариуполя" мы увидели лучшее выступление "Шахтера" в этом году. Уверенная победа 3:0 с блестящей игрой Мораеса это подтвердила.

Конечно, подобный поединок отнял у команды все физические и моральные силы, которых не осталось на игру против "Динамо", которое не имеет в чемпионате настолько принципиального соперника, которым является для "Шахтера" команда "Мариуполь". Я бы уже сейчас предсказал день следующего выхода "Шахтера" на пик формы, но не могу этого сделать, потому что не знаю, когда именно "Шахтер" сыграет с "Мариуполем" в следующем сезоне", - написал Несенюк.