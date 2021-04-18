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Несенюк: Матч с Мариуполем отобрал у киевского Шахтера много сил, которых не хватило на игру против Динамо

Премьер-лига
(8 голосов)

Интересное заявление с нотками иронии

Несенюк: Матч с Мариуполем отобрал у киевского Шахтера много сил, которых не хватило на игру против Динамо

Новина українською

Глава департамента "Динамо" по работе со СМИ Николай Несенюк прокомментировал победу киевлян над "Шахтером":

"Когда в начале весенней части сезона киевский "Шахтер" показывал очень неуверенную игру и терял очки никто, кроме меня не заметил истинной причины этого. Я еще в первой половине марта объяснил в чем причина - на пик формы "Шахтер" должен выйти 11 апреля, на которое был запланирован главный матч сезона "Мариуполь" - "Шахтер".

Тогда на это мало кто обратил, а я не стал настаивать. Потому что жизнь доказала, что я тогда был прав. Именно в игре против "Мариуполя" мы увидели лучшее выступление "Шахтера" в этом году. Уверенная победа 3:0 с блестящей игрой Мораеса это подтвердила.

Конечно, подобный поединок отнял у команды все физические и моральные силы, которых не осталось на игру против "Динамо", которое не имеет в чемпионате настолько принципиального соперника, которым является для "Шахтера" команда "Мариуполь". Я бы уже сейчас предсказал день следующего выхода "Шахтера" на пик формы, но не могу этого сделать, потому что не знаю, когда именно "Шахтер" сыграет с "Мариуполем" в следующем сезоне", - написал Несенюк.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Николай Несенюк Шахтёр - Динамо
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Комментарии (6)
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Dortmund 09 (Киев)
18.04.2021 в 14:28
Несенюк помогает Шахтеру, ведь открыто указывает на одну из проблем. В каждом троллинге открывается скрытый смысл.
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
18.04.2021 в 14:24
Заслужений троль України. Тільки Шахтар не київський, а теж маріупольський, саме там він офіційно зареєстрований.
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0
0
Тренерую (Столица)
18.04.2021 в 14:21
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
18.04.2021 в 14:20
сказал прям не в бровь, а в глаз...
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
18.04.2021 в 14:05
Коли вболівальники чують про матч Маріуполь - Шахтар, крім посмішки він більше нічого не викликає.
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+4
-1
prostors (Вольногорск)
18.04.2021 в 13:46
Правильный анализ ситуация. И добавить нечего.
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+3
-1


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