  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Забарный: Давно такого не было, что выходим на такой матч, и у нас преимущество, а не у Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Забарный: Давно такого не было, что выходим на такой матч, и у нас преимущество, а не у Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Молодой защитник поделился эмоциями после матча с донецкой командой

Забарный: Давно такого не было, что выходим на такой матч, и у нас преимущество, а не у Шахтера

Новина українською

Игрок киевского "Динамо" прокомментировал победу над "Шахтером" в матче 22-го тура УПЛ, которая приблизила команду Луческу к первому чемпионству за 5 лет:

"Эмоции положительные. Давно такого не было, что выходим на такой матч и у нас преимущество, а не у "Шахтера". Можем стать чемпионами уже в следующем туре. Будем добиваться этого", - сказал Забарный.

Защитник сыграл в текущем сезоне 17 матчей в УПЛ и сделал один ассист.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Илья Забарный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...