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Забарный: Давно такого не было, что выходим на такой матч, и у нас преимущество, а не у Шахтера
Молодой защитник поделился эмоциями после матча с донецкой командой
Игрок киевского "Динамо" прокомментировал победу над "Шахтером" в матче 22-го тура УПЛ, которая приблизила команду Луческу к первому чемпионству за 5 лет:
"Эмоции положительные. Давно такого не было, что выходим на такой матч и у нас преимущество, а не у "Шахтера". Можем стать чемпионами уже в следующем туре. Будем добиваться этого", - сказал Забарный.
Защитник сыграл в текущем сезоне 17 матчей в УПЛ и сделал один ассист.
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Источник:Футбол 1/2/3
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