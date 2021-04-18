Забарный: Давно такого не было, что выходим на такой матч, и у нас преимущество, а не у Шахтера

Игрок киевского "Динамо" прокомментировал победу над "Шахтером" в матче 22-го тура УПЛ, которая приблизила команду Луческу к первому чемпионству за 5 лет:

"Эмоции положительные. Давно такого не было, что выходим на такой матч и у нас преимущество, а не у "Шахтера". Можем стать чемпионами уже в следующем туре. Будем добиваться этого", - сказал Забарный.

Защитник сыграл в текущем сезоне 17 матчей в УПЛ и сделал один ассист.