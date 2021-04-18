Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суркис: Поздравите, когда будем чемпионами
Президент "Динамо" призвал не радоваться раньше времени
– Приятно, выиграли. 10 очков, я все прекрасно понимаю, но надо поставить финальную точку. Это футбол, это спорт. Расслабляться нельзя. Надо играть. У нас через три дня матч, потом "Ингулец". Надеюсь, ребята все понимают. Думаю, этот чемпионат мы уже точно не упустим.
- В последних четырех матчах нереально где-то потерять очки?
– Думаю, да. Но все равно, мы же еще не чемпионы, так с чем поздравлять? Поздравите, когда будем чемпионами, – сказал Суркис.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол NEWS
Популярное сейчас
- Каштру: Вакула уже давно не в команде
- Степаненко: Никаких оправданий и объяснений
- Двоевластие на западе и момент истины для Кривбасса - анонс 18-го тура Второй лиги
- Тайсон объявлен игроком Интернасьоналя, Щербак перешел в аматоры. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО
- Голый мужчина, который вырвался на поле во время матча Гранады и МЮ. Кто он?
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...