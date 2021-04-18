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Суркис: Поздравите, когда будем чемпионами

Премьер-лига
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Президент "Динамо" призвал не радоваться раньше времени

Суркис: Поздравите, когда будем чемпионами

Новина українською

– Приятно, выиграли. 10 очков, я все прекрасно понимаю, но надо поставить финальную точку. Это футбол, это спорт. Расслабляться нельзя. Надо играть. У нас через три дня матч, потом "Ингулец". Надеюсь, ребята все понимают. Думаю, этот чемпионат мы уже точно не упустим.

- В последних четырех матчах нереально где-то потерять очки?

– Думаю, да. Но все равно, мы же еще не чемпионы, так с чем поздравлять? Поздравите, когда будем чемпионами, – сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Футбол NEWS

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