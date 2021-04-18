Герой футбольного дня. Александр Андриевский

Возможно, это был его лучший матч за "Динамо" за все время выступлений в столичной команде...

Сегодня Андреевском уже 26 и называть его молодым и перспективным язык не поворачивается. Футболист находится в расцвете сил, но играет очень мало. В этом сезоне не наберется и десяти выходов Александра в основном составе в чемпионате, что хорошо ложится в канву предыдущих "динамовских" лет Андриевского: в сезоне 2019/20 он пять раз вышел в основном составе "Динамо" в чемпионате, в сезоне 2018 / 19 – восемь раз. А больше всего играл, когда защищал цвета "Черноморца".

Жалеть Андриевского не стоит. Он сам хозяин своей судьбы. В одном из недавних интервью игрок, отвечая на вопрос, сказал, что лучше сидеть на скамейке и получать три миллиона долларов в год, чем играть постоянно за одну тысячу в месяц. Обидно другое: стечением тех или иных обстоятельств Андриевский не раскрывает вполне своего таланта не только для клуба, но и для сборной Украины (за всю карьеру сыграл всего тринадцать минут в футболке главной команды страны).

Жаль, потому что играть Андриевский умеет. О нем много положительных отзывов из-за футбольных кулис. Знатоки говорят, что футболистов со столь хорошо поставленным ударом, как у Андриевского, в Украине можно пересчитать по пальцам одной руки. Специалисты отмечают его понимание игры, видение поля, умение читать. Но слова не воспринимаются серьезно, когда нет наглядного подтверждения.

Матчи против аутсайдеров также не убеждают. Осенью прошлого года он отфеерил в поединке с "Минаем", еще раньше был полезным в матчах с "Мариуполем" и "Днепром-1". Неплохо сыграл в Лиге чемпионов против "Барселоны", но "Динамо" тогда проиграло, поэтому похвала была сдержанной. И вот наконец его бенефис. Александр Андриевский внес весомый вклад в победу "Динамо" над "Шахтером".

Футболист должен поблагодарить Мирчу Луческу за доверие. Отсутствие Сидорчука тренер решил компенсировать не прямолинейно (точечная замена по позиции), а радикально, изменив всю центральную ось. Немного выше работал Виталий Буяльский, а вот Андриевский с Шепелевым действовали на благо команды в глубине поля.

Заработал пенальти, опасно исполнял штрафной удар, умело переводил игру с центра на фланги, где постоянно открывались активные де Пена и Караваев, обеспечивал грамотный выход из обороны в атаку, помогал "Динамо" без паники контролировать мяч, оставляя соперника без малейших шансов на остроту. Нет уверенности, что с Сидорчуком в составе было бы лучше.

Нет уверенности также в том, что статус Андриевского после этого матча изменится. Тысячу примеров показывают, что одного лишь таланта для успешной карьеры мало. Андреевскому нужно играть как можно больше. В противном случае он так и останется актером второго плана.