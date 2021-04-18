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СМИ: Матвиенко вел переговоры с агентом на счет трансфера в Тоттенхэм

Премьер-лига
(1 голосов)

Достаточно именитый представитель

СМИ: Матвиенко вел переговоры с агентом на счет трансфера в Тоттенхэм

Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко общался с агентом Франсиско Хавьером Эспаньолом на счет трансфера в Тоттенхэм. Разговор состоялся после вчерашнего матча с "Динамо".

Эспаньоло представляет компанию "CAA BASE LTD", которая сотрудничает с тремя игроками "шпор": Сон Хин Мином, Делле Алли и Дэнни Роузом. Кроме этого также является агентами именитых футболистов: Рафаэля Варана, Кайла Уолкера, Джеймса Мэддисона и тренеров: Карла Анчелотти, Фрэнка Лэмпарда и Пауло Фонсеки.

Отметим, что официальным агентом Николая Матвиенко является Юрий Данченко.

В этом сезоне на счету центрального защитника один гол и три ассиста и в 27 матчах во всех турнирах. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 11 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Тоттенхэм (Лондон) Николай Матвиенко
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Источник:
football.ua

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
18.04.2021 в 14:38
во брэхня... не может какой-то агент вести переговоры без агента игрока
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