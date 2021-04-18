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Нуриев: Главное не останавливаться на достигнутом

Премьер-лига
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Игрок рад исходом вчерашнего матча

Нуриев: Главное не останавливаться на достигнутом

Фото: ФК Минай

Новина українською

В матче 22-го тура УПЛ "Минай" выиграл "Десну" со счетом 3:1. После матча об этом рассказал игрок закарпатцев Анатолий Нуриев:

"Перед началом сезона я поставил перед собой цель: забить десять голов. В матче с "Десной" эта высота мне уже покорилась. Теперь главное не останавливаться на достигнутом, ведь вся борьба за выживание еще впереди.

В поединке с "Десной" большинство экспертов отдавали предпочтение черниговцам, но это лишь послужило для нас дополнительной мотивацией, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества. Тем более, что сегодня даже ничья для нас была равносильна поражению. На мой взгляд, мы заслужили победу. Ведь гости только в начале матча были ближе, чтобы открыть счет, затем соперничество продолжалось на встречных курсах и мы преуспели в реализации голевых моментов.

Кстати, и в проигранном матче первого круга "Минай" ни в чем не уступал "Десне". А реализуй я в дебюте пенальти, то еще неизвестно, чем бы все закончилось. Сегодня я сумел реабилитироваться, на этот раз с "точки" сумел перехитрить вратаря гостей, хотя мне больше запомнился второй гол, забитый после комбинации, когда мне пяткой отпасовал Рустам Ахмедзаде. Всегда приятно завершать усилия партнеров метким ударом. А сегодняшние голы я посвящаю своей девушке, с которой встречаюсь уже два года".

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В статье: Десна (Чернигов) ФК Минай Анатолий Нуриев
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