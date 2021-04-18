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Шахтер - Динамо, худший матч Скрипника, скандальная вакцинация Карпат | ТаТоТаке №220
Эксклюзив для зрителей
Скриншот з каналу ТаТоТаке
Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют центральный матч всего чемпионата Украины - "Динамо" без проблем обыграло "Шахтер". Где интрига? Что делать Палкину? Луческу - гений? Кто лучший игрок матча?
Кроме того в выпуске - полный шок от матчей "Зари" и "Десны", очередной "конфуз" в "Карпатах", куда исчез лидер "Динамо" при Реброве?
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Источник:ТаТоТаке
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