Кривцов: Чемпионат мы проиграли гораздо раньше

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов поделился впечатлениями после матча 22-го тура УПЛ против "Динамо":

"Обидно, но такие матчи случаются. "Динамо" компактно сыграло в обороне. Думаю, их ничья устраивала, но получилось выиграть. Наверное, мы не сейчас чемпионат проиграли, а гораздо раньше.

Много было в течение сезона ничейных результатов, были поражения. Так что не эта игра стала ключевой", — сказал Кривцов.