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Кривцов: Чемпионат мы проиграли гораздо раньше
Игрок недоволен исходом вчерашней игры
Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов поделился впечатлениями после матча 22-го тура УПЛ против "Динамо":
"Обидно, но такие матчи случаются. "Динамо" компактно сыграло в обороне. Думаю, их ничья устраивала, но получилось выиграть. Наверное, мы не сейчас чемпионат проиграли, а гораздо раньше.
Много было в течение сезона ничейных результатов, были поражения. Так что не эта игра стала ключевой", — сказал Кривцов.
В этом сезоне УПЛ защитник провел в составе "Шахтера" 10 матчей и забил один мяч.
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