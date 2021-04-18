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Кривцов: Чемпионат мы проиграли гораздо раньше

Премьер-лига
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Игрок недоволен исходом вчерашней игры

Кривцов: Чемпионат мы проиграли гораздо раньше

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Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов поделился впечатлениями после матча 22-го тура УПЛ против "Динамо":

"Обидно, но такие матчи случаются. "Динамо" компактно сыграло в обороне. Думаю, их ничья устраивала, но получилось выиграть. Наверное, мы не сейчас чемпионат проиграли, а гораздо раньше.

Много было в течение сезона ничейных результатов, были поражения. Так что не эта игра стала ключевой", — сказал Кривцов.

В этом сезоне УПЛ защитник провел в составе "Шахтера" 10 матчей и забил один мяч.

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В статье: Сергей Кривцов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Футбол 1/2/3

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