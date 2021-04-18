  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Срна хочет, чтобы Де Дзерби стал тренером Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Срна хочет, чтобы Де Дзерби стал тренером Шахтера

Премьер-лига
(4 голосов)

Об этом пишет журналист Николо Скира

Срна хочет, чтобы Де Дзерби стал тренером Шахтера

Новина українською

"Шахтер" серьезно заинтересован в кандидатуре Роберто Де Дзерби на пост тренера команды. Итальянца хочет видеть в команде Дарио Срна.

Контракт тренера с "Сассуоло" заканчивается в конце текущего сезона. В Де Дзерби также заинтересован один из испанских клубов, как пишет Николо Скира. Однако, возможен и вариант, при котором коуч останется в нынешней команде.

В этом сезоне "черно-зеленые" сыграли 31 матч в Серии А. В клуба 12 побед, 10 ничьих и 9 поражений. Команда занимает 8-е место в таблице.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Сассуоло Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
NicoSchira

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
18.04.2021 в 16:05
Хуже, чем Каштру точно не будет, но с каких пор Срна тренеров выбирает )))???
Ответить
+1
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
18.04.2021 в 16:08
Хуже нє будєт ... Десь і колись я вже це чув, щоправда не в футбольній площині.
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
18.04.2021 в 16:16
Ну в Харькове и не такое можно услышать...)))
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...