Срна хочет, чтобы Де Дзерби стал тренером Шахтера

"Шахтер" серьезно заинтересован в кандидатуре Роберто Де Дзерби на пост тренера команды. Итальянца хочет видеть в команде Дарио Срна.

Контракт тренера с "Сассуоло" заканчивается в конце текущего сезона. В Де Дзерби также заинтересован один из испанских клубов, как пишет Николо Скира. Однако, возможен и вариант, при котором коуч останется в нынешней команде.

В этом сезоне "черно-зеленые" сыграли 31 матч в Серии А. В клуба 12 побед, 10 ничьих и 9 поражений. Команда занимает 8-е место в таблице.