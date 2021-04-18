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Срна хочет, чтобы Де Дзерби стал тренером Шахтера
Об этом пишет журналист Николо Скира
"Шахтер" серьезно заинтересован в кандидатуре Роберто Де Дзерби на пост тренера команды. Итальянца хочет видеть в команде Дарио Срна.
Контракт тренера с "Сассуоло" заканчивается в конце текущего сезона. В Де Дзерби также заинтересован один из испанских клубов, как пишет Николо Скира. Однако, возможен и вариант, при котором коуч останется в нынешней команде.
В этом сезоне "черно-зеленые" сыграли 31 матч в Серии А. В клуба 12 побед, 10 ничьих и 9 поражений. Команда занимает 8-е место в таблице.
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