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Ризнык: Нет задачи попасть в зону Лиги Европы
Однако результат есть
Голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык прокомментировал победу над луганской "Зарей" (4:2) и рассказал о турнирных задачах команды:
"Мы рады. Мы знали, что если проиграем, то отпускаем Зарю. Настраивались серьезно. Хорошо, что так получилось - забили четыре мяча и выиграли.
На каждый матч настраиваемся. Главное - выиграть. У нас нет такой задачи - попадание в зону Лиги Европы. Мы выходим и стараемся занять высокие места", - сказал голкипер.
В текущем чемпионате на счету Ризныка 18 пропущенных голов в 20-ти матчах. При этом в семи поединках он оставлял свои ворота сухими.
На данный момент подопечные Максимова располагаются на четвертом месте, уступая третьей "Заре" одно очко. Заметим, что луганчане имеют еще игру в запасе.
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