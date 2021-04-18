Ризнык: Нет задачи попасть в зону Лиги Европы

Голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык прокомментировал победу над луганской "Зарей" (4:2) и рассказал о турнирных задачах команды:

"Мы рады. Мы знали, что если проиграем, то отпускаем Зарю. Настраивались серьезно. Хорошо, что так получилось - забили четыре мяча и выиграли. На каждый матч настраиваемся. Главное - выиграть. У нас нет такой задачи - попадание в зону Лиги Европы. Мы выходим и стараемся занять высокие места", - сказал голкипер.

В текущем чемпионате на счету Ризныка 18 пропущенных голов в 20-ти матчах. При этом в семи поединках он оставлял свои ворота сухими.

На данный момент подопечные Максимова располагаются на четвертом месте, уступая третьей "Заре" одно очко. Заметим, что луганчане имеют еще игру в запасе.