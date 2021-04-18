Виктор Грачев: Я видел пустые души игроков. Но ничего, Ахметов вернет Шахтер на победную стезю

Легенда "Шахтера", а ныне футбольный эксперт Виктор Грачев подвел итоги Классического для чемпионата Украины противостояния, в котором "Динамо" победило "горняков" со счетом 1:0

- Перед игрой вы сказали, что если "Шахтер" выиграет украинское Классико, то покажет свою состоятельность, если проиграет, то окажется в яме. Как видим, команда выбрала второй вариант?

- Получается, так. Мы стали свидетелями страшного футбола со стороны двух команд. Перед дерби пришлось посмотреть поединок "Ворскла" - "Заря", так луганчане проигрывая четыре мяча, пытались отыграться и бились до конца. И после этого видеть конвульсии на "Олимпийском" без боли в сердце невозможно. Винить "Динамо" нельзя, они играли, как позволял соперник. "Шахтер" просто был немощным и беспомощным. Самое интересное киевляне тоже ничего не показали на фоне разбалансированного "Шахтера".

- Было такое впечатление, что игроки "Шахтера" не хотели играть.

- Я видел пустые души и пустые глаза футболистов. Когда не горят глаза, ничего нельзя добиться. Они просто доигрывают сезон. Последние 5-6 лет "Шахтер" держался на паре Исмаили и Тайсон, и в основном вся атакующая мощь исходила от них. Плюс, когда Марлос был моложе, он был в порядке. К ним добавить Мораеса, который сегодня уже по возрастным характеристикам не тянет. Исмаили нет, Тайсон уехал, у двух последних возраст. И нет ближайшего резерва. "Шахтер" как минимум на года три уже опаздывает.

- Нужно признать - "Динамо" стало заслуженно чемпионом.

- Естественно и их можно только поздравить с "золотом". Хотя еще играть четыре тура, "Динамо" уже чемпион. Когда команда занимает первое место, то что-то обсуждать или критиковать не имеет смысла. Поздравить нужно Луческу, потому что без него эта команда ничего не представляет. Он доказал, что способен еще на что-то. Мне обидно за родную команду. Это было жалкое зрелище.

- Что ждет "Шахтер" в ближайшее время?

- Команду ждет новый главный тренер. Каштру после такой позорной игры должен был анонсировать о своем уходе. Команду должен тренировать тренер, а не футболисты команду. При такой ситуации рано или поздно наступит апокалипсис, когда команду тренируют футболисты. С игроков спроса нет. За все отвечает коуч. Каштру, видимо, думал, что повторится прошедший сезон, он жил старыми успехами, сидел на старом багаже. А в "Динамо" пришел футбольный "волк" Луческу, знающий украинский чемпионат как свои пять пальцев. Он привел функционально команду в порядок, тактически прибавили очень сильно, поставил организацию игры, вот и имеет результат. И самое главное, дал уверенность игрокам, что они могут добиться конечной цели – чемпионство. Очень важно, когда тренер верит в своих игроков, а они верят наставнику.

Но ничего страшного, в клубе сделают серьезные выводы, и "Шахтер" быстро перестроится. С таким президентом не может быть по-другому. Ринат Леонидович найдет нового тренера и вернет "Шахтер" на ту стезю и уровень, на котором была команда. Я бы сильно расстроился от неудачи, если бы не было такого президента, генерального директора как Сергея Палкина, вице-президента Бориса Колесникова. Они все изменят, эта неудача временная, и завтра будет как прежде. Нужны новые покупки качественных футболистов, нужна конкуренция в команде для того, чтобы появлялись лидеры, которых к сожалению, сейчас нет.