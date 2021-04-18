Ингулец - Рух 0:0. Видео обзор матча

В матче 22-го тура чемпионата Украины "Ингулец" и "Рух" расписали нулевую ничью. После этого поединка команда Сергея Лавриненко имеет в своем активе 20 очков и занимает 10 место УПЛ. В свою очередь у львовян 17 баллов - команда замыкает турнирную таблицу.

Кропивницкий. Стадион "Зирка"

Главный арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

Ассистенты: Максим Чертоляс (Херсон), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)

Ингулец - Рух 0:0

Ингулец: Владимир Крынский, Мохамед Али Бен Салем, Евгений Запорожец, Александр Козак (Илья Шевцов 74), Младен Бартулович (Денис Васин 55), Илья Коваленко (Денис Янаков 55), Александр Кучеренко, Михаил Шишка, Денис Балан, Ника Ситчинава, Олег Синегуб

Рух: Александр Бандура, Роман Гагун, Валерий Федорчук, Юрий Климчук (Андрей Борячук 67), Марьян Мысык, Ярослав Мартынюк, Даниил Кондраков, Богдан Бойчук, Максим Белый, Милош Стаменкович, Андрей Кухарук

Предупреждения: Ника Ситчинава 23, Евгений Запорожец 58, Михаил Шишка 67 - Валерий Федорчук 24, Марьян Мысык 41, Андрей Борячук 70

Нереализованный пенальти: Юрий Климчук 32