Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Федык: Ничейный счет сегодня в пользу соперника
Команда не одержала желаемого результата в матче
"Рух" в матче 22-го тура УПЛ встретился с "Ингульцом" Сергея Лавриненко. Главный тренер команды Иван Федык поделился своим мнением после нулевого счета на табло:
"Воплотить свое преимущество в игре помешала реализация. Надо реализовывать те моменты, которые были. Сегодня на поле было много борьбы, поэтому и столько фолов. "Ингулец" ведет силовую игру, в матчах с ними всегда много борьбы. На этом поле при таком сценарии точно было комфортнее играть сопернику. Не сказал бы, что во втором тайме мы меньше создавали моментов. Мы больше старались разыгрывать. Ничейный счет сегодня в пользу соперника, поскольку в турнирной таблице они находятся выше нас", - сказал Федык.
Львовский "Рух" находится на последней строчке турнирной таблицы. Команда Ивана Федыка имеет в активе всего 17 набранных очков.
Популярное сейчас
- Маркевич о Шахтер - Динамо: Разочарование. Ожидания не оправдались
- С шедевром Месси. ВИДЕО, как Барселона разгромила Атлетик в финале Кубка Испании
- Двоевластие на западе и момент истины для Кривбасса - анонс 18-го тура Второй лиги
- Тайсон объявлен игроком Интернасьоналя, Щербак перешел в аматоры. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО