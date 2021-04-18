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Федык: Ничейный счет сегодня в пользу соперника

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда не одержала желаемого результата в матче

Федык: Ничейный счет сегодня в пользу соперника

Новина українською

"Рух" в матче 22-го тура УПЛ встретился с "Ингульцом" Сергея Лавриненко. Главный тренер команды Иван Федык поделился своим мнением после нулевого счета на табло:

"Воплотить свое преимущество в игре помешала реализация. Надо реализовывать те моменты, которые были. Сегодня на поле было много борьбы, поэтому и столько фолов. "Ингулец" ведет силовую игру, в матчах с ними всегда много борьбы. На этом поле при таком сценарии точно было комфортнее играть сопернику. Не сказал бы, что во втором тайме мы меньше создавали моментов. Мы больше старались разыгрывать. Ничейный счет сегодня в пользу соперника, поскольку в турнирной таблице они находятся выше нас", - сказал Федык.

Львовский "Рух" находится на последней строчке турнирной таблицы. Команда Ивана Федыка имеет в активе всего 17 набранных очков.

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В статье: Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Иван Федык
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Источник:
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fabo911
18.04.2021 в 17:58
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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