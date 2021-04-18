Дубинчак: Днепр-1 хочет доказать, что сейчас сильнее Колоса

Защитник "Днепра-1" Владислав Дубинчак поделился мыслями перед матчем 22-го тура УПЛ против "Колоса". Начало встречи - 19:30.

- Ты пропустил предыдущий матч. Проголодался по игре?

- Да, конечно, плохо, что пропустил ту игру. Хотелось сыграть с "Динамо", но по условиям контракта не получилось. Сейчас готов на сто процентов, поэтому завтра надеюсь выйти на поле.

- В последнее время матчи с "Колосом" имеют особое основание. Как команда настраивается на матч? Остался огонек?

- Конечно, мы хотим победить. Нельзя говорить, что последние победы "Колоса" были случайными, но мы хотим выиграть, потому что в последнее время наблюдается некая закономерность в их победах. Мы хотим доказать, что мы сильнее сейчас. И поэтому завтра приложим все усилия.

- Кроме самоотверженности какие сюрпризы подготовили?

- Думаю, мы хорошо подготовились тактически, хорошо разобрали соперника. Если будем придерживаться своего плана, все должно получиться.