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Дубинчак: Днепр-1 хочет доказать, что сейчас сильнее Колоса
Защитник днепрян высказался перед матчем против "Колоса"
СК "Днепр-1" / Автор неизвестен
Защитник "Днепра-1" Владислав Дубинчак поделился мыслями перед матчем 22-го тура УПЛ против "Колоса". Начало встречи - 19:30.
- Ты пропустил предыдущий матч. Проголодался по игре?
- Да, конечно, плохо, что пропустил ту игру. Хотелось сыграть с "Динамо", но по условиям контракта не получилось. Сейчас готов на сто процентов, поэтому завтра надеюсь выйти на поле.
- В последнее время матчи с "Колосом" имеют особое основание. Как команда настраивается на матч? Остался огонек?
- Конечно, мы хотим победить. Нельзя говорить, что последние победы "Колоса" были случайными, но мы хотим выиграть, потому что в последнее время наблюдается некая закономерность в их победах. Мы хотим доказать, что мы сильнее сейчас. И поэтому завтра приложим все усилия.
- Кроме самоотверженности какие сюрпризы подготовили?
- Думаю, мы хорошо подготовились тактически, хорошо разобрали соперника. Если будем придерживаться своего плана, все должно получиться.
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