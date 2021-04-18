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Дубинчак: Днепр-1 хочет доказать, что сейчас сильнее Колоса

Премьер-лига
(2 голосов)

Защитник днепрян высказался перед матчем против "Колоса"

Дубинчак: Днепр-1 хочет доказать, что сейчас сильнее Колоса

СК "Днепр-1" / Автор неизвестен

Новина українською

Защитник "Днепра-1" Владислав Дубинчак поделился мыслями перед матчем 22-го тура УПЛ против "Колоса". Начало встречи - 19:30.

- Ты пропустил предыдущий матч. Проголодался по игре?

- Да, конечно, плохо, что пропустил ту игру. Хотелось сыграть с "Динамо", но по условиям контракта не получилось. Сейчас готов на сто процентов, поэтому завтра надеюсь выйти на поле.

- В последнее время матчи с "Колосом" имеют особое основание. Как команда настраивается на матч? Остался огонек?

- Конечно, мы хотим победить. Нельзя говорить, что последние победы "Колоса" были случайными, но мы хотим выиграть, потому что в последнее время наблюдается некая закономерность в их победах. Мы хотим доказать, что мы сильнее сейчас. И поэтому завтра приложим все усилия.

- Кроме самоотверженности какие сюрпризы подготовили?

- Думаю, мы хорошо подготовились тактически, хорошо разобрали соперника. Если будем придерживаться своего плана, все должно получиться.

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В статье: Колос (Ковалевка) СК Днепр-1 Владислав Дубинчак
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Источник:
СК "Днепр-1"

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Комментарии (1)
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urik (Кривой Рог)
18.04.2021 в 19:10
Удачи Днепру ! Верю в победу ! Иги ра Влада очень нравиться ,имеет огромный потенциал .
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