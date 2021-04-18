УПЛ. Колос - Днепр-1 1:1. На кулаках, но без ударов ниже пояса

Тур насыщенный сенсационными результатами. В отчетном матче сенсацией могла быть разве что разгромная победа одной из команд, а любой другой итог встречи легко объяснялся бы текущими обстоятельствами. Ведь "Колос" и "Днепр-1" – команды примерно одного уровня. Да, с различными задачами, но эта разница обусловлена ​​провалом днепрян в первом круге.

Поединку не хватало только зрительского антуража. Ведь новый стадион "Колоса" создает приятную картинку, а вот пустые трибуны угнетают. Даже при условии, что на поле идет напряженная борьба. Не сказать, что футбол сегодня был слишком зрелищным, но цепляло за живое усердие, с которым оба коллектива сражались за очки.

"Днепр-1" начал лучше. На стартовых минутах гости владели тотальным преимуществом, хотя моментов не создавали. Команда Йовичевича благодаря активным и изобретательным Чуже и Когуту легко проходила центр поля, а дальше вязла. Проход и передача Назаренко ни к чему не привели, ведь партнер не откликнулся. Не дали результат и забросы мяча в направлении Хобленко.

"Колос" долго раскачивался, но понемногу нашел свою игру. С середины первого тайма доминировали уже ковалевцы. Заработали несколько угловых, из которых, впрочем, пользы не было до поры до времени. Пока на 27-й минуте не сработала связка Новак - Милько. Первый пробил головой после подачи Чурко, второй среагировал на сейв Юрчука и, опередив Дубинчака, хорошо сыграл на добивании.

Гол явно вдохновил игроков "Колоса". Команда бежала забивать второй и едва не преуспела. "Днепр-1" обязан Юрчуку за сейв против удара Лысенко. Могло быть все куда хуже. А так гости не просто не пропустили во второй раз до перерыва, но и сумели уйти на отдых с паритетом в счете. "Днепр-1" тоже использовал подачу углового: Логинов с ближней стойки сбросил на дальнюю, а Чуже выиграл позицию и беспрепятственно пробил с близкого расстояния – 1:1.

Борьба, борьба, борьба... В таком духе проходил и второй тайм. Но в перерыве команды явно нацелились на удары, потому что били теперь гораздо охотнее, чем в первой 45-минутке. Золотов дважды стрелял у "Колоса", Чуже не сумел попасть в створ ворот у "Днепра-1".

Но самая большая угроза, как и до перерыва, шла после угловых. Костышин прицельно бил головой после подачи от флажка, но Юрчук сыграл отлично. Позже голкипер не менее классно парировал в каркас дальний пушечный выстрел Богданова. Все же "Колос" был чуточку ближе к победе.

Акценты могли измениться, если бы тщательнее арбитры рассмотрели эпизод с участием Чуже и Петрова. Игрок "Днепра-1", получив передачу из глубины, проткнул мяч и выскакивал в свободную зону, но Кирилл Петров остановил его ударом шипами по бедру. Фол был до линии штрафной, поэтому это не пенальти. Но не красная ли? Арбитр вместо просмотра видеоповтора побежал на противоположную половину поля, где в страданиях лежал на газоне кто-то из игроков "Днепра-1".

На финальном отрезке игры стало меньше ударов и остроты (хотя были перспективный удар Чуже и дальний выстрел Богданова на компенсированных минутах). Но не меньше борьбы. Это была типичная дворовая драка на кулаках, в которой, впрочем, ни одна из сторон не позволяла себе ударов ниже пояса. Пожалуй, закономерная ничья, хотя "Колос", как представляется, больше хотел победить. Три очка, добытые Коваливке, могли бы еще больше обострить и без того не тупую борьбу за распределение мест в зоне еврокубков. Но неплохо и так - "Колос" на два балла отстает от "Десны", и на три - от "Ворсклы". И в следующем туре лобовая встреча с полтавчанами.

Ковалевка. Стадион "Колос"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Ассистенты: Александр Беркут (Симферополь), Станислав Марулин (Новая Каховка)

"Колос" - СК "Днепр-1" 1:1

Голы: Вадим Милько 27 - Марио Чуже 43

"Колос": Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Денис Антюх 85), Виталий Гавриш, Вадим Милько, Денис Костышин (Евгений Смирный 72), Вячеслав Чурко, Евгений Новак, Никита Кравченко, Николай Золотов, Андрей Богданов

СК "Днепр-1": Валерий Юрчук, Игорь Когут, Алексей Хобленко (Егор Ярмолюк 89), Андрей Цуриков (Сергей Булеца 65), Сергей Логинов (Александр Сваток 58), Лукас Тейлор, Дуглас Силва, Владислав Дубинчак, Марио Чуже, Александр Назаренко (Арсений Батагов 65), Даниил Игнатенко

Предупреждения: Владимир Лысенко 62, Вячеслав Чурко 68, Николай Золотов 70, Виталий Гавриш 86 - Даниил Игнатенко 75