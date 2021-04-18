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Шахтер хочет купить бразильского таланта
Нападающий может заменить Жуниора Мораеса
Getty Images
Полузащитник "Флуминенсе" Матеус Мартинелли может перейти в донецкий "Шахтер".
К 19-летнему атакующему хавбеку проявляют интерес скауты дончан. "Горняки" давно следят за развитием этого бразильца, однако его хотят заполучить и два английских клуба: "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". Действующее соглашение Матеуса с "Флуминенсе" рассчитано до конца 2024 года.
"Шахтер" рассматривает вариант с приглашением бразильца на замену Жуниору Мораесу, у которого скоро закончится контракт с командой.
В 17 матчах за бразильский клуб хавбек забил 3 гола и сделал 2 голевых передачи, согласно данным Transfermarkt.
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