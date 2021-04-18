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Калитвинцев: Удовлетворения нет. Но грех жаловаться - Олимпик сто лет не побеждал
Наставник "олимпийцев" подвел итоги ничьи с "моряками"
ФК "Олимпик" / Автор неизвестен
Главный тренер донецкого "Олимпика" Юрий Калитвинцев прокомментировал
— Удовлетворения от результата нет. Я не говорю, что мы обязаны были выиграть. Нет, ни в коем случае. Но всегда хочется немного больше. Однако начинать матч с "минус один" тяжело. Моментами игра нашей команды мне понравилась. Но именно моментами. Целостности не было, но были хорошие эпизоды в разных компонентах. Хотелось бы, чтобы это были не эпизоды, а более комплексно. Повторюсь, удовлетворения нет. Но грех жаловаться – мы сто лет не выигрывали.
— По качеству это Ваша лучшая игра?
— Нет. Но и не худшая точно. Были игры, где мы также неплохо действовали. Но самое главное, что команда уже пытается делать то, что мы от них требуем. Уже видно, что они быстрее переключаются. Если раньше они долго думали в игре, вспоминая что мы им говорили, то сейчас они это делают практически автоматом. Но до автоматизма нам все равно еще далеко.
— Можно сказать, что сегодня "Олимпик" потерял два очка?
— Ни в коем случае. Согласитесь, мы сегодня могли проиграть. Тот же рикошет, хорошие прострелы были у "Мариуполя". Наверное, ничья – закономерный результат. Но именно внутри удовлетворения нет.
— Когда "Олимпик" сравнял счет, то показалось, что в игре наступил перелом. Но победить Вам все же не удалось. Чего не хватило?
— Отвечу банально – забить мяч и не пропустить в ответ. Да у нас были моменты, но мы не забили. А за хорошую игру (хотя повторюсь – эпизодически она была хорошей) победы не присуждают.
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