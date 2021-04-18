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Колос - СК Днепр-1 1:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(2 голосов)

Подопечные Костышина и Йовичевича не сумели определить победителя

Колос - СК Днепр-1 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото - УПЛ / Автор - неизвестен

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В матче 22-го тура чемпионата Украины "Колос" дома сыграл вничью с "Днепром-1". Счет в поединке открыл центральный полузащитник хозяев Милько, под занавес первого тайма хавбек днепрян Чуже отыграл преимущество. После этого поединка команда Руслана Костышина имеет в своем активе 34 очка и замыкает "шестерку" лучших УПЛ. В свою очередь у подопечных Игоря Йовичевича 26 баллов и 8-я позиция.

Ковалевка. Стадион "Колос"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Ассистенты: Александр Беркут (Симферополь), Станислав Марулин (Новая Каховка)
"Колос" - СК "Днепр-1" 1:1
Голы: Вадим Милько 27 - Марио Чуже 43

"Колос": Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Денис Антюх 85), Виталий Гавриш, Вадим Милько, Денис Костышин (Евгений Смирный 72), Вячеслав Чурко, Евгений Новак, Никита Кравченко, Николай Золотов, Андрей Богданов

СК "Днепр-1": Валерий Юрчук, Игорь Когут, Алексей Хобленко (Егор Ярмолюк 89), Андрей Цуриков (Сергей Булеца 65), Сергей Логинов (Александр Сваток 58), Лукас Тейлор, Дуглас Силва, Владислав Дубинчак, Марио Чуже, Александр Назаренко (Арсений Батагов 65), Даниил Игнатенко

Предупреждения: Владимир Лысенко 62, Вячеслав Чурко 68, Николай Золотов 70, Виталий Гавриш 86 - Даниил Игнатенко 75

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В статье: Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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