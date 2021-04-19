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Палкин: С чемпионством можно распрощаться. Надежда была на матч с Динамо
Директор "горняков" подвел итоги поражения в "украинском классическом"
XSport
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин поделился мыслями насчет
"Надежда была на этот матч, но она растаяла. С чемпионством можно распрощаться уже", – сказал Палкин.
После 22-го тура отрыв "Динамо" от "Шахтера" составляет 10 очков. Для оформления чемпионства "бело-синим" надо победить в следующем раунде "Ингулец".
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Источник:"Великий Футбол"
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Комментарии (2)
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Динамист (Киев)
19.04.2021 в 00:35
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 00:07
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