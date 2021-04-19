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Палкин: С чемпионством можно распрощаться. Надежда была на матч с Динамо

Премьер-лига
(3 голосов)

Директор "горняков" подвел итоги поражения в "украинском классическом"

Палкин: С чемпионством можно распрощаться. Надежда была на матч с Динамо

XSport

Новина українською

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин поделился мыслями насчет поражения "горняков" от киевского "Динамо" в матче 22-го тура УПЛ.

"Надежда была на этот матч, но она растаяла. С чемпионством можно распрощаться уже", – сказал Палкин.

После 22-го тура отрыв "Динамо" от "Шахтера" составляет 10 очков. Для оформления чемпионства "бело-синим" надо победить в следующем раунде "Ингулец".

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В статье: Сергей Палкин Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
"Великий Футбол"

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Комментарии (2)
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Динамист (Киев)
19.04.2021 в 00:35
Да прогнил маркетинг куба,сколько за последний год услышали и за откаты за молодкжку, и сколько за уход с нее,стремно подумать,что там в первой команде творится.
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 00:07
Скажи хозяину пускай тренера нормального ищет, а то скоро и с тобой распрощаются.
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