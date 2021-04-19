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Костышин: Понравилось, как действовала команда, возможно, за исключением первых 15 минут
Наставник "Колоса" подвел итоги матча с "днепрянами"
Фото: ФК Колос
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал ничью с СК "Днепром-1" (1:1) в матче 22-го тура УПЛ.
"Мне понравилось, как действовала команда, возможно, за исключением первых 15 минут, когда мы разбирались с расстановкой соперника. Она была понятна, но "Днепр-1" играл широкими сдвоенными флангами, поэтому нам по ходу матча пришлось менять свою игру. И после 15-й минуты нам стал даваться и прессинг, и мы начали завладевать территорией, пошли полумоменты, стандарты и дальше уже игра была под нашим контролем.
Вообще, мне понравилось, как соперник прессинговал, и во втором тайме "Днепр-1" может два раза и дошел до наших ворот, и один опасный момент был, когда вратарь нас выручил на 90-й минуте. Но, в целом, наш прессинг в игре прибегал, и из-под него сопернику не так просто и выйти.
Выпустил Смирнова, который давно не играл, хотел его поддержать, но в таких матчах трудно входить в игру, поэтому и замены в целом были осторожными. Повторюсь, что мне понравилось, как наша команда сегодня прессинговала и это при необычной схеме 3-4-3", - сказал Костышин.
Напомним, что в турнирной таблице УПЛ "Колос" находится на 6-м месте, набрав 34 зачетных пунктов. "Днепр-1" на 8-м, в активе клуба 26 баллов.
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