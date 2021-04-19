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Палкин: Решение по Каштру еще не принято
Контракт португальского специалиста заканчивается летом 2021 года
Фото: ФК Шахтер
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, останется ли Луиш Каштру главным тренером "горняков".
– Можно уже сейчас говорить о будущем Каштру? Это был его последний матч или решение еще не принято?
– Решение еще не принято.
– Есть шанс, что он останется?
– Шанс есть всегда, – сказал Палкин.
Напомним, что контракт португальского специалиста с донецким клубом заканчивается летом 2021 года.
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Источник:Великий футбол
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