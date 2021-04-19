Палкин: Решение по Каштру еще не принято

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, останется ли Луиш Каштру главным тренером "горняков".

– Можно уже сейчас говорить о будущем Каштру? Это был его последний матч или решение еще не принято?

– Решение еще не принято.

– Есть шанс, что он останется?

– Шанс есть всегда, – сказал Палкин.

Напомним, что контракт португальского специалиста с донецким клубом заканчивается летом 2021 года.