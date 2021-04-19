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Палкин: Решение по Каштру еще не принято

Премьер-лига
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Контракт португальского специалиста заканчивается летом 2021 года

Палкин: Решение по Каштру еще не принято

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, останется ли Луиш Каштру главным тренером "горняков".

– Можно уже сейчас говорить о будущем Каштру? Это был его последний матч или решение еще не принято?

– Решение еще не принято.

– Есть шанс, что он останется?

– Шанс есть всегда, – сказал Палкин.

Напомним, что контракт португальского специалиста с донецким клубом заканчивается летом 2021 года.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
Великий футбол

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