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Маркевич: Невозможно демонстрировать футбол, когда в Украине три нормальных поля

Премьер-лига
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Наставник "Мариуполя" подвел итоги матча с "Олимпиком"

Маркевич: Невозможно демонстрировать футбол, когда в Украине три нормальных поля

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал результат матча с "Олимпиком" (1:1) в 22-м туре УПЛ.

"Тяжело по горячим следам дать анализ. Возможно футболисты подумали, что все будет легко. Может быть из-за того, что у соперника затяжная серия поражений.

Будем разговаривать с командой, будем задавать вопросы. Так не может быть. Самое главное, что мы отошли от своего направления, особенно в игре с мячом - начали делать 5-6 касаний никому не нужных, когда нужно было играть в 1-2.

Все отскоки и рикошеты почему-то падали в ноги сопернику. Так бывает, хотя, конечно, это не оправдание. Надо иначе реагировать на забитые мячи свои или чужие.

Почему мы домашние матчи играем в Харькове? Потому что здесь самое лучшее поле. Я вообще не помню такого футбола в Украине, чтобы такие поля были. Как можно демонстрировать футбол, если в Украине три нормальных поля? Это невозможно", — сказал Маркевич.

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В статье: ФК Мариуполь Олимпик (Донецк) Остап Маркевич
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Источник:
ТК Футбол

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