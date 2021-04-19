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"Ему очень не повезло". Динамо приняло решение расстаться с одним из своих легионеров

Премьер-лига
(2 голосов)

Тудор Бэлуцэ покинет киевский клуб по завершению сезона

"Ему очень не повезло". Динамо приняло решение расстаться с одним из своих легионеров

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о ситуации с полузащитником Тудором Бэлуцэ.

"Он был травмирован, и ему сделали операцию. У него был небольшой перелом. Ему не повезло, очень не повезло. Конечно, он будет играть у нас до конца и завершит сезон. Все, что я могу сейчас пожелать ему, это клуб, в котором будут его понимать, и который будет понимать он. И где он будет здоров.

Можем ли мы продлить его контракт? Нет-нет-нет. Ни за что", - сказал Луческу.

Напомним, что румынский футболист перешел в киевский клуб в октябре 2020 года на правах аренды с опцией права на выкуп. В составе "бело-синих" 22-летний Бэлуцэ провел 3 матча (во всех случаях выходил на замену), результативными действиями не отличился.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Тудор Белуце
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Источник:
Telekom Sport

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