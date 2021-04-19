"Ему очень не повезло". Динамо приняло решение расстаться с одним из своих легионеров

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о ситуации с полузащитником Тудором Бэлуцэ.

"Он был травмирован, и ему сделали операцию. У него был небольшой перелом. Ему не повезло, очень не повезло. Конечно, он будет играть у нас до конца и завершит сезон. Все, что я могу сейчас пожелать ему, это клуб, в котором будут его понимать, и который будет понимать он. И где он будет здоров.

Можем ли мы продлить его контракт? Нет-нет-нет. Ни за что", - сказал Луческу.