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Денисов: В этом сезоне Динамо по всем параметрам заслужило золото
Он считает, что киевский клуб заслуженно станет чемпионом Украины
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов считает, что "Динамо" заслуженно станет чемпионом Украины.
"Динамо" осталось формально доиграть один тур, чтобы досрочно завоевать чемпионство. Абсолютно уверен, что киевлянам теперь уже ничто не помешает выиграть золотые медали. Чемпионство "Динамо", считаю, будет абсолютно заслуженным и закономерным. Это надо признать.
Надо также признать, что "Шахтер" в нынешнем сезоне, имея чемодан проблем, не наиграл ни на чемпионство, ни на Кубок, ни на Суперкубок, ни на Суперкубок. Четыре предыдущих сезона горняки справедливо были лучше в УПЛ, но в этом "Динамо" по всем параметрам заслужило золото.
Все это только в плюс украинскому футболу. Для движения вперед нужна конкуренция. Как для "Динамо", так и для "Шахтера", — сказал Денисов.
Напомним, что после 22-х туров "Динамо" лидирует, набрав 55 зачетных пунктов. "Шахтер" идет вторым, отставая на 10 баллов.
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