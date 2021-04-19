  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Денисов: В этом сезоне Динамо по всем параметрам заслужило золото
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денисов: В этом сезоне Динамо по всем параметрам заслужило золото

Премьер-лига
(1 голосов)

Он считает, что киевский клуб заслуженно станет чемпионом Украины

Денисов: В этом сезоне Динамо по всем параметрам заслужило золото

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов считает, что "Динамо" заслуженно станет чемпионом Украины.

"Динамо" осталось формально доиграть один тур, чтобы досрочно завоевать чемпионство. Абсолютно уверен, что киевлянам теперь уже ничто не помешает выиграть золотые медали. Чемпионство "Динамо", считаю, будет абсолютно заслуженным и закономерным. Это надо признать.

Надо также признать, что "Шахтер" в нынешнем сезоне, имея чемодан проблем, не наиграл ни на чемпионство, ни на Кубок, ни на Суперкубок, ни на Суперкубок. Четыре предыдущих сезона горняки справедливо были лучше в УПЛ, но в этом "Динамо" по всем параметрам заслужило золото.

Все это только в плюс украинскому футболу. Для движения вперед нужна конкуренция. Как для "Динамо", так и для "Шахтера", — сказал Денисов.

Напомним, что после 22-х туров "Динамо" лидирует, набрав 55 зачетных пунктов. "Шахтер" идет вторым, отставая на 10 баллов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Денисов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Шахтёр - Динамо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарница)
19.04.2021 в 11:41
Пан Денисов, в искренность ваших слов вряд ли кто-то верит. Говоря эти слова, вы просто делаете часть своей работы, при этом держа фигу в кармане, от имени всего клуба Шахтер.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...