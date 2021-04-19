Хавбек Днепра-1: Возвращаем долги всем, кто нас победил в первом круге

Полузащитник СК "Днепра-1" Даниил Игнатенко прокомментировал ничью с "Колосом" (1:1) в 22-м туре УПЛ.

- Сегодня (18 апреля - прим.) тебе пришлось играть без привычного партнера в середине поля Александра Пихальонка, и к тому же за необычной схемы. Насколько удалось воплотить замыслы?

- Да, без Пихы трудно играть, он - мозг команды. Когда соперник играет в пять защитников, он может найти острую передачу, чтобы вскрыть оборону. Что касается схемы, то она не является для меня новой. Я привык играть в одного опорного, даже возможно, так легче: я вижу все поле. Мы хотели создать больше остроты у ворот соперника, но так получилось, что создали то, что было. Хорошо, что не дали много создать и у собственных ворот. Считаю результат закономерным.

- Главный тренер сказал, что игра "Колоса" в три центральных защитника как раз подходило к вашей схемы. Были готовы к этому?

- Вообще-то, мы считали, что они будут играть в четыре защитника, но когда сказали, что будет пять защитников, перестроились. В такой игре не хватало Артема Довбика, и его умение цепляться за мяч. Но Алексей Хобленко вышел и сыграл хорошо. Думаю, сегодня (18 апреля - прим.) получилось то, что хотели.

- Желтая карточка не позволит тебе сыграть в следующем туре, и с учетом пропуска игры против "Шахтера" не выйдешь в двух матчах. Будешь накапливать силы на последние матчи сезона?

- Так получилось, это не было намеренное нарушение. Страховал партнера. Возможно, немного задумался, не оценил по ситуации. Побежал, думал, что успею сыграть в мяч, но промахнулся. У нас будет тяжелая следующая игра с "Минаем", нужно брать очки. После "Миная" - "Шахтер". Но ничего, думаю, ребята справятся. Все в наших силах.

- После последних матчей одно из самых популярных вопросов, в чем вы находите мотивацию?

- Перед нами "Александрия", и у нас задача сейчас их обогнать. Сегодня (18 апреля - прим.) мы сравнялись. Играем за свое имя, за клуб, за тренеров. И возвращаем долги всем, кто нас победил в первом круге. Считаю, мы тогда проигрывали незаслуженно, подвел нас коронавирус. И сейчас можно увидеть, что мы демонстрируем свою игру: победили "Десну", "Ворсклу", могли выиграть в Александрии. Сейчас находимся на том уровне, на котором должны быть в первом круге", - сказал Игнатенко.

Напомним, что после 22-х туров в турнирной таблице УПЛ "Днепр-1" находится на 8-м месте, в активе клуба 26 зачетных пунктов.