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Без Екатерины Монзуль. Стали известны судейские назначения 1/2 финала Кубка Украины
VAR будет задействован в обоих матчах
УАФ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 1/2 финала Кубка Украины-2020/2021.
Кубок України. 1/2 фіналу
Среда, 21 апреля
"Агробизнес" (Волочиск) - "Динамо" (Киев). Тернополь. Городской стадион. 16.00. Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье), Арбитр VAR - Балакин Н.А. (Киевская обл.).
"Александрия" (Александрия) - "Заря" (Луганск). Александрия. КСК "Ника". 18.30. Арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон), Арбитр VAR - Шурман Д.Л. (Киевская обл.).
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Источник:УАФ
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