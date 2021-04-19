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Без Екатерины Монзуль. Стали известны судейские назначения 1/2 финала Кубка Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

VAR будет задействован в обоих матчах

Без Екатерины Монзуль. Стали известны судейские назначения 1/2 финала Кубка Украины

УАФ

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 1/2 финала Кубка Украины-2020/2021.

Кубок України. 1/2 фіналу

Среда, 21 апреля

"Агробизнес" (Волочиск) - "Динамо" (Киев). Тернополь. Городской стадион. 16.00. Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье), Арбитр VAR - Балакин Н.А. (Киевская обл.).

"Александрия" (Александрия) - "Заря" (Луганск). Александрия. КСК "Ника". 18.30. Арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон), Арбитр VAR - Шурман Д.Л. (Киевская обл.).

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В статье: Заря (Луганск) Кубок Украины Динамо (Киев) ФК Александрия Агробизнес (Волочиск) УАФ
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Источник:
УАФ

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