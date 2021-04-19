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Луческу: Я не собираюсь завершать тренерскую карьеру летом
Контракт румынского наставника рассчитан еще на один сезон
Фото: UA-Футбол / Автор - Александр Приходько
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не планирует завершать свою карьеру будущим летом. Об этом румынский наставник сообщил сам в интервью Telekom Sport.
"Раньше моя череда завоеванных трофеев прервалась на три года, после того, как я выиграл с "Зенитом" Суперкубок России. А потом, думаю, я ошибся, когда возглавил национальную сборную Турции. Нужно было остаться работать на клубном уровне.
Собираюсь ли я завершить тренерскую карьеру летом? Нет, не собираюсь. Я возобновил ее именно для того, чтобы иметь возможность жить всеми этими моментами", - сказал Луческу.
Напомним, что Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо" в июле 2020 года. Контрактное соглашение 75-летнего специалиста с киевским клубом рассчитано до лета 2022 года.
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