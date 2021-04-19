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Луческу: Я не собираюсь завершать тренерскую карьеру летом

Премьер-лига
(1 голосов)

Контракт румынского наставника рассчитан еще на один сезон

Луческу: Я не собираюсь завершать тренерскую карьеру летом

Фото: UA-Футбол / Автор - Александр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не планирует завершать свою карьеру будущим летом. Об этом румынский наставник сообщил сам в интервью Telekom Sport.

"Раньше моя череда завоеванных трофеев прервалась на три года, после того, как я выиграл с "Зенитом" Суперкубок России. А потом, думаю, я ошибся, когда возглавил национальную сборную Турции. Нужно было остаться работать на клубном уровне.

Собираюсь ли я завершить тренерскую карьеру летом? Нет, не собираюсь. Я возобновил ее именно для того, чтобы иметь возможность жить всеми этими моментами", - сказал Луческу.

Напомним, что Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо" в июле 2020 года. Контрактное соглашение 75-летнего специалиста с киевским клубом рассчитано до лета 2022 года.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Telekom Sport

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Комментарии (4)
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Лекарь (село Дарница)
19.04.2021 в 11:38
Походу, цыган будет трясти песком до самой смерти. И это, наверное, правильно...
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0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
19.04.2021 в 11:47
Конечно правильно. На что ему стоять и смотреть в окно. Или футбол по ТВ. Пусть тренерует тем более у него на это есть талант
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0
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Лекарь (село Дарница)
19.04.2021 в 11:52
Ну да... Один Великий Тренер у Динамо уже умер на тренерской скамейке... Одним больше, одним меньше...
0
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Лекарь (село Дарница)
19.04.2021 в 11:37
Вот и ответ Семьону
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0
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