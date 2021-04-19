Символическая сборная 22-го тура по версии UA-Футбол

UA-Футбол называет главных героев 22-го тура Украинской Премьер-лиги, которые были сформированы в традиционную символическую сборную. На этот раз доминировали игроки "Динамо" и "Ворсклы", также в нашу команду попали футболисты "Днепра-1", "Миная", "Колоса", Ингульца" и "Львова".

Юрчук - Маембе, Новак, Забарный, Синегуб - Караваев, Нуриев, Андриевский, Эрнест - Степанюк, Кулач

Валерий Юрчук ("Днепр-1"). Если не принимать во внимание статусных голкиперов топ-клубов, воротам которых угрожают крайне редко, то наиболее эффективным голкипером весной является именно Юрчук. Вот и в игре против "Колоса" он неоднократно спасал свою команду от второго пропущенного гола, особо следует отметить, когда при счете 1:0 в пользу коваливцев он вытащил из-под перекладины удар Лысенко. А если бы подопечные Костышина удвоили преимуществ, вряд ли "Днепру-1" удалось бы отыграться.

Шемми Маембе ("Минай"). Закарпатский клуб подходил к игре с "Десной" в качестве последней команды в турнирной таблице. Логично, что "Миная" отводилась роль чуть ли не статиста. Но не тут, то было. Оборона хозяев выдержала натиск претендента на бронзу. Особенно важно было не провалиться на флангах, где у черниговцев выступают самые креативные игроки. Замбийцу удалось сдержать пару Сухоцкий - Картушов.

Илья Забарный ("Динамо"). На игру против "Шахтера" юный защитник "Динамо" выходил в защитной маске из-за сломанного в прошлом туре носа. Но уже в начале Илья маску снял и продолжил спокойно играть против принципиального соперника, в котором теоретически должно было быть жарко. Но нет, ведь "Динамо" полностью перекрыло кислород донецкой атаке. Забарный сыграл в этом процессе одну из важных ролей - вход в штрафную киевлян был заперт на большой замок.

Евгений Новак ("Колос"). Йовичевич за зиму неплохо наладил игру в атаке "Днепра-1". Особенно спортклубовцам удается игра на свободном пространстве на скорости. Попытки "Колоса" играть первым номером создавали хорошие предпосылки для гостей. При таких условиях важным было умение защитников читать игру, не давать оппонентам возможности разгоняться. Новак все это обеспечил, а единственный гол соперника пришел после подачи углового.

Олег Синегуб ("Ингулец"). Это был первый полноценный матч защитника в текущем сезоне. Матч, в котором "Ингульцу" было крайне нежелательно проигрывать "Руху", ведь это нивелировало бы полученное тяжелым трудом преимущество над другими претендентами на вылет. И Олег не подвел. Никого не пропускал по своему флангу и выигрывал всю верховую борьбу в штрафной. Учитывая умение "Руха" атаковать именно краями, задача у него была не из простых, но Синегуб справился.

Александр Караваев ("Динамо"). Виктор Цыганков уже восстановился после травмы и неделю тренировался с командой, но Мирча Луческу выпустил с первых минут Караваева, а не самого ценного игрока атаки "Динамо". И не прогадал. Саша как всегда дал огромный объем работы, успевал и в контратаки выбегать и обороне существенно помогать. Единственная проблема - технический брак, который часто мешал ему воспользоваться преимуществом, им самим же и заработанным.

Александр Андриевский ("Динамо"). Главный вопрос накануне Классического - кто заменит дисквалифицированного Сидорчука. Ожидалось, что рядом с Шапаренко сыграет Шепелев. Владимир вышел, но в паре с Андриевским. И это тоже было стопроцентное попадание Мирчи Луческу. Андрийвський имеет не менее светлую голову, чем Шапаренко, но при этом усердно отрабатывает в защитной работе. Учитывая, что соперником был "Шахтер", который значительно больше владеет мячом - это был важный фактор. Нельзя не упомянуть и тот факт, что именно Андриевский заработал пенальти, который позволил "Динамо" в итоге выиграть.

Анатолий Нуриев ("Минай"). Очевидно, что у "Миная" не могло быть много шансов для взятия ворот "Десны", поэтому хозяева должны были максимально рационально относиться к своим возможностям. Главная звезда команды - Анатолий Нуриев - не подвел. Сначала он реализовал пенальти, затем забил после эффектной комбинации, а в начале второго тайма еще и помог отличиться Пиняшко.

Эрнест ("Львов"). В 22-м туре сразу два аутсайдера одержали победы там, где от них этого не ожидали. Первым был "Львов", который неожиданно разобрался с "Александрией". К тому же команда Анатолия Бессмертного одержала волевую победу, начало которой положил легионер из Ганы. Он ассистировал Назарий Нычу, который закрепил результат. Поэтому Эрнест полностью реабилитировался за удаление в игре с "Днепром-1", что привело к разгрому.

Руслан Степанюк ("Ворскла"). Можно утверждать, что "Заря" на игру в Полтаве вышла без защиты. А можно взглянуть на ситуацию под другим углом - это "Ворскла" выдала свою лучшую игру. А все началось с классного гола Степанюка, в котором он продемонстрировал умение мгновенно сориентироваться в ограниченном пространстве. А потом Руслан еще и партнеру помог забить - именно он перехватил мяч и мгновенным пасом вывел Кулача один на один с голкипером.

Фото - ФК "Ворскла" Полтава

Владислав Кулач ("Ворскла"). Матч с "Зарей" - это громкое заявление форварда "Ворсклы" на звание лучшего бомбардира сезона в Премьер-лиге. Его три забитых мяча - пример идеальной игры финишера, футболиста, который должен использовать малейший шанс и всегда быть начеку, чтобы поймать свой момент. К слову, в рейтинге бомбардиров за все время Влад, у которого теперь 37 голов, обошел таких футболистов как Жажа Коэльо и Артем Кравец, а также догнал Николу Калинича и Эммануэля Окодуву.

Юрий Максимов ("Ворскла"). Тренер полтавчан признал, что в игре с "Зарей" достиг идеала - на поле было 11 футболистов, которые готовы много трудиться на поле и биться ради достижения результата. Но не всегда 11 бойцов способны выиграть матч, нужно им еще объяснить, как это сделать. Тем более в противостоянии с таким соперником. В итоге "Ворскла" разгромила "Зарю" и стала еще одним претендентом на бронзу по итогам сезона - отставание от команды Скрипника составляет лишь одно очко (хотя у луганчан еще игра в запасе).